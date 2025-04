Daniela Cortés ha sacrificado su vida amorosa para cuidar a su hija y lograr sus sueños: “Es muy complicado”

Daniela Cortés, a pesar de ser una mujer atractiva, se ha sentido insegura respecto a su físico. TVNotas fue testigo de una intervención estética para afinar ese gran detalle que la incomodaba y estamos preparando un documental donde daremos todos los detalles.

En entrevista, nos platicó que no ha sido nada fácil ser madre soltera. Además, que en el amor no ha tenido suerte: “Me ha ido mal, a pesar de que recibo muchos halagos. Al final, una llega a casa y está sola”.

“Es muy duro. Mi hijo, hasta la fecha, me recrimina mucho cuando no pude estar con él por trabajar. Me parece una profesión a la que la gente debería tener mucho respeto y no criticarla. He sacrificado mucho tiempo con mi hijo para lograr mi sueño. Él se fue a vivir con su papá. Eso me dolió mucho”, expresó.

Dany Cortés / Luis Pérez, @billybulnes y @luismurillofotografo

No te pierdas: Estreno de MasterChef Celebrity Generaciones: ¿Quién fue el primer eliminado este domingo 30 de marzo?

Daniela Cortés y los sacrificios que ha hecho para lograr ser una estrella

Dany Cortés “No hay mujer a la que no le duela sacrificar estar con su hijo y no tener una pareja estable. Necesitas un hombre maduro para que entienda esto, porque es tu profesión y tienes que besar a otros hombres. No sé si encuentre el amor, pero no me cierro”.

Dany Cortés / Luis Pérez, @billybulnes y @luismurillofotografo

Daniela Cortés fue mamá muy joven

“He aprendido a salir adelante. Decidí ser mamá a los 19 años. Fui valiente al ser madre soltera, porque mi relación fue muy complicada. Me marcó para toda la vida. Fue tóxica. Tuve que tomar terapias por la fuerte depresión”, contó.

“Me costó mucho trabajo rehacer mi vida. Luego, tuve una relación muy linda, pero fracasó”. Dany Cortés

“Por ser actriz, desconfío de los hombres, porque el medio es muy complicado. Encontrar hombres que nos valoren es muy difícil”, indicó.

Dany Cortés / Luis Pérez, @billybulnes y @luismurillofotografo

Te podría interesar: ¿Christian Nodal sufre de alopecia? Difunden video y aseguran “está pagando su karma"; así se mostró

¿Cómo empezó Daniela Cortés en la actuación?

Nos contó cómo empezó en la actuación: “Eugenio Cobo me descubrió. A los 23 años comencé a realizar unitarios. Después, me fui unos años y regresé a hacer La rosa de Guadalupe en 2018. Ahí descubrí que tengo talento para interpretar villanas, amantes, etcétera. Soy conductora, aunque me gusta más actuar. En la tercera temporada de Mujeres asesinas realicé un antagónico que se llamaba ‘Virginia’”.

“Trabajé en la serie Archivo muerto, donde hice de una psicópata. Realicé una escena lésbica. Nos entregamos al personaje. Lo hago de manera profesional. Quiero convertirme en una actriz respetable”, expresó.

Daniela ha vivido situaciones complicadas: “Hace 3 años perdí a mi padre por una cirrosis. Ahora soy una mujer que cuida a 3 hermanas y una madre sola”.

Finalmente, nos comentó: “Mis sueños se hacen realidad. Hay gente que me apoya. Lucharé para que mi nombre sea reconocido como una de las nuevas villanas de la televisión”, concluyó.

Dany Cortés / Luis Pérez, @billybulnes y @luismurillofotografo

¿Quién es Daniela Cortés?

Ha trabajado en programas unitarios, entre ellos: Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe

Actualmente, participa en Regalo de amor y La jefa, de Telemundo.

Ha hecho Micro teatro y Teatro en corto.

Como conductora entró al programa Valores TV, de Telefórmula y Cadena Internacional Televisión.

En Instagram tiene 49 mil 800 seguidores.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y/o digital de tu revista TVNotas , ¡No te pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Mira: Cancelan show de Dani Flow en Puebla por impactantes motivos