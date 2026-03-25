De Ring Royale al Tenorio Cómico: Cry debuta como actor y explota VS prensa “¡Cómo chin...!”

Cry, creador de contenido digital y presentador de Ring Royale, vuelve a estar en el ojo del huracán, pero esta vez no por sus streams ni por alguna polémica en redes sociales, sino por su inesperado salto al teatro mexicano. El influencer, conocido por su estilo directo y sin filtros, fue anunciado como nuevo integrante de El Tenorio Cómico 2026, una de las obras más icónicas del país, dando así su debut oficial como actor a partir de abril de 2026.

Sin embargo, lo que debía ser una celebración por este nuevo paso en su carrera terminó opacado por un incómodo enfrentamiento con la prensa, luego de que se negara a hablar de su pasado con Yeri MUA y respondiera de forma explosiva. La polémica no tardó en escalar y desató fuertes críticas desde distintos frentes del espectáculo.

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¿Cry debuta como actor en El Tenorio Cómico 2026 y deja atrás su faceta de influencer?

La tarde de este 25 de marzo se anunció con bombo y platillo que El Tenorio Cómico, una de las puestas en escena más emblemáticas del teatro mexicano, abre sus puertas a Cry, creador de contenido digital que ahora debutará formalmente como actor a partir del 3 de abril de 2026.

El influencer, conocido por su estilo directo, sarcástico y por su enorme arrastre en redes sociales, se suma así a una producción histórica que cada temporada se renueva con figuras del entretenimiento, comediantes e influencers que conectan con el público actual. En esta edición, Cry compartirá escenario con nombres como las Perdidas, Abelito, Nicola Porcella, entre otros.

Durante su presentación ante medios, Cry dejó claro que su participación en El Tenorio Cómico representa un reto personal y profesional, pues se trata de un personaje completamente nuevo y alejado de lo que suele mostrar en plataformas digitales.

Cry “Me dieron un papel completamente nuevo, es muy fuera de mi zona de confort, entonces la gente se va a sorprender muchísimo de verme actuar, pero de eso se trata actuar, de dejar de ser Cry y ser lo que tenga que ser”.

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¿Por qué Cry considera El Tenorio Cómico un reto fuera de su zona de confort?

En una entrevista posterior para De primera mano, Cry habló con mayor profundidad sobre lo que ha significado enfrentarse al teatro, reconociendo que el proceso ha sido mucho más complejo de lo que imaginaba.

“De momento la experiencia es increíble. Obviamente trabajar codo a codo con un profesional te da mucha más seguridad, te da mucha más confianza en ti mismo”. Cry

El español confesó que, de haber recibido únicamente el guion para estudiarlo en casa, se habría sentido completamente perdido. Para él, el acompañamiento diario durante los ensayos ha sido clave para adquirir herramientas actorales y confianza escénica.

“Yo cada día que regresaba a mi casa de un ensayo regresaba con mucho más conocimiento que el día anterior. Y creo que eso ha sido fundamental para construir esta confianza de decir que puedo hacerlo”, dijo Cry.

Cry también dejó en claro que entiende perfectamente la responsabilidad que implica subirse al escenario de El Tenorio Cómico, una obra que para muchos es ya una tradición en México.

“Puedo ofrecer un show a la gente que sea digno de esta obra, que es El Tenorio Cómico, que es tan importante y significa tanto para tanta gente”. Cry

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¿Cry se ve como actor a futuro tras su participación en El Tenorio Cómico?

Cuestionado sobre si este debut marcaría el inicio de una carrera actoral, Cry se mostró consciente y realista, evitando caer en discursos triunfalistas.

“Sí me veo capacitado, por supuesto. La verdad, uno tiene que ubicarse y saber sus límites y sus talentos”. Cry

El influencer reconoció que actuar no es cualquier cosa y que requiere preparación, disciplina y compromiso constante.

“No es algo de cualquiera, se requiere preparación y mucho esfuerzo para llegar a seguir esta carrera”. Cry

Actualmente, Cry asegura contar con los medios necesarios, pero admite que el verdadero desafío será organizar su tiempo, tener paciencia y mantenerse enfocado para seguir creciendo profesionalmente.

Cry lo hará increíble 🥹🖤

Rueda de prensa del Tenorio comico 🖤✨️ pic.twitter.com/3EoUsbsluN — Jann 👽 (@Jann_812) March 24, 2026

¿Por qué Cry explotó contra la prensa al ser cuestionado por Yeri MUA?

Lo que parecía una presentación celebratoria terminó volviéndose incómoda cuando la prensa sacó a relucir el pasado de Cry con Yeri MUA, una relación —o vínculo mediático— que lo catapultó en popularidad en México, pero que hoy parece no querer mencionar.

Todo comenzó cuando un reportero preguntó directamente:



Prensa: “¿Por qué no quieres hablar de la amistad que tuviste con Yeri MUA?”

“¿Por qué no quieres hablar de la amistad que tuviste con Yeri MUA?” Cry: “¿Siguiente pregunta? ¿Cómo ch*"# señora?”

Ante el ambiente tenso, los reporteros intentaron explicar que su actitud resultaba poco amable, sin embargo, Cry decidió dar por terminada la entrevista.



Prensa: “Decir '¿Cómo ch*"# señora?’ a mi compañera es una grosería”.

“Decir '¿Cómo ch*"# señora?’ a mi compañera es una grosería”. Cry: “Sí, pero también es una grosería repetir lo mismo ocho veces cuando ya se le ha pedido que ya no pregunte lo mismo”.

Instagram

Las reacciones no se hicieron esperar y, desde el programa De primera mano, los conductores se le fueron a la yugular, señalando que esa no era la forma correcta de responder, especialmente cuando los medios también cumplen un papel clave en la promoción de proyectos teatrales.

A pesar de la controversia, Cry se mantiene firme en su debut en El Tenorio Cómico, pero también mantiene silencio entre la controversia apuéstennos hasta ahora no ha respondido al encontronazo con la prensa.