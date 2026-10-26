De triunfar con contenido exclusivo, ¡actor mexicano de telenovelas empeña joyas y centenarios de su famoso padre!

En 2024, Jorge Ortín abrió su aplicación de contenido exclusivo para mostrar su lado más sensual y generar ingresos extra. Su economía mejoró, pues tuvo éxito, pero hoy por hoy la situación es distinta: “Estuve sufriendo un ratito. Empeñé, pero con lo que va saliendo ahí me la voy llevando. Llevé joyas. Se me vino la huelga del Monte de Piedad y ahí estaban atoradas. De repente, necesitaba dinero otra vez y yo decía: ‘¿Pues qué hago?’, y ahí tenía uno que otro centenario”.

“Tengo que recuperar mis cosas. Tuve que ir a otro lugar de empeño, porque había que pagar. Necesito ya ir sacando para no perderlo”.

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Luis Pérez, IG @jorgeortin.actor y Archivo TVNotas

¿Por qué Jorge Ortín empeñó las joyas que heredó de sus padres y cómo enfrenta la falta de trabajo como actor?

Para Jorge ha sido difícil esta situación, por el valor sentimental de los objetos empeñados. “Muchas me las dejó mi mamá y otras mi papá (Polo Ortín Q.E.P.D), como sus anillos. Es complicado, pero Dios es grande y no me va a abandonar. Mis padres son mis ángeles y están conmigo para salir adelante, los extraño mucho”.

Nos compartió su situación actual: “Ahorita ha estado un poquito más difícil. Ha bajado el trabajo, pero, como sea, ahí vamos haciendo cositas. He hecho micronovelas. Ahorita estoy un poco pausadito, no ha sido como antes, que estaba una tras otra. Estamos echándole ganas”.

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Ha tenido problemas de salud y han sido frecuentes sus visitas al hospital, por ello tiene descuidada su página. / Luis Pérez, IG @jorgeortin.actor y Archivo TVNotas

¿Por qué Jorge Ortín dejó de publicar contenido exclusivo y qué problemas de salud enfrenta a los 63 años?

“Todavía está, pero ahorita no he subido cosas, porque he estado yendo a ver muchos doctores para checarme. Me van a hacer un cateterismo. No es que esté mal, pero me van a checar qué problemas puede haber”.

“Me dijo el cardiólogo: ‘Necesitas un stent (pequeño tubo con forma de malla metálica o plástica, que se introduce en el interior de una arteria para mantenerla abierta y restaurar el flujo normal de sangre), pues te lo pongo de una vez, para ya no tener problemas en un futuro’. Un día sí me mandaron al hospital, porque de repente tengo mareos. También me diagnosticaron apnea del sueño, porque subí de peso, pero ya bajé 15 kilos. Estoy cuidándome y manteniéndome, para seguir aquí muchos años. Tengo 63 años”.

Aún desde el hospital, ha intentado generar contenido sexy para sus suscriptores. Esta foto la tomó mientras le hacían estudios. / Luis Pérez, IG @jorgeortin.actor y Archivo TVNotas

Jorge promete seguir con su contenido en la página. “De repente, me saco una foto y la publico, como una en el hospital, todo conectado, parecía robot. Ya estamos viendo las últimas cosas de los doctores y tranquilizándonos. Tengo que hacer otra serie de fotos para (app de contenido exclusivo). Lo que pasa es que es muy absorbente, debes estar muy concentrado en eso. Sí me fue muy bien, gracias a mis suscriptores. Tengo 30 y tantos mil. De repente baja o sube”.

Recibió una pequeña oportunidad laboral en la telenovela Infinito amor. “Interpreto a ‘don Gaspar’, un hombre bonachón, panadero. Me identifico con él en que soy dicharachero. Es un personaje pequeño, muy bonito. Fue invitación directa, lo que agradezco, porque de repente los castings son un relajo”, concluyó.

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Jorge no para de buscar oportunidades laborales, pero se las ha visto difíciles en lo económico. / Luis Pérez, IG @jorgeortin.actor y Archivo TVNotas

¿Quién es Jorge Ortín y cuál ha sido su trayectoria como actor en televisión, cine y teatro?

Jorge Ortín es hijo del reconocido actor y comediante Polo Ortín .

Ha trabajado en más de 12 telenovelas, entre ellas: Por siempre mi amor , Qué pobres tan ricos , Enamorándome de Ramón , Te acuerdas de mí y Mi rival .

, , , y . Lo hemos visto en varias series, entre las que destacan: Se rentan cuartos , Médicos, línea de vida , Mi querida herencia y Ellas soy yo: Gloria Trevi .

, , y . Estuvo en el reality Survivor México (2021).

(2021). En cine ha trabajado en más de 50 películas, como Borrachas de pulquería , Una norteña bravía , Una luz de la escalera , Mecánica mexicana , Búfalo y El quebrantahuesos , entre otras.

, , , , y , entre otras. En teatro estuvo en: Viaje sin escalas, Papito querido, El hombre de rojo y Suertudotas, entre otras.

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