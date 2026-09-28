Hija de Cecilia Galliano confiesa si abrirá página de contenido exclusivo y revela tajante postura de su mamá

Luego de que Cecilia Galliano desatara rumores de un posible embarazo, la exconductora de La casa de los famosos México apareció en una alfombra roja junto a su hija, quien habló sobre las posibilidades de abrir una página de contenido exclusivo. ¿Su mamá se opone? ¡Te contamos los detalles!

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Cecilia Galliano sorprende con revelación junto a su hija. / Redes sociales

¿Quién es la hija mayor de la conductora Cecilia Galliano?

Antes de que Cecilia Galliano le diera la bienvenida a su hijo varón junto a Sebastián Rulli, la conductora se convirtió en mamá de Valentina Galliano, una joven que actualmente conquista las redes con su belleza y el gran parecido a su mamá.

A través de sus cuentas oficiales, Valentina Galliano se identifica como una emprendedora y creadora de contenido enfocada principalmente en proyectos de crecimiento personal. En su cuenta de Instagram suma más de 100 mil seguidores y suele compartir fotos de sus viajes y, en algunas ocasiones, junto a su familia.

En lo que respecta a TikTok, su público es mayor, pero su contenido es mucho más relajado, ya que cuenta con videos junto a su mamá y su hermano, lo que ha generado muy buenas críticas por parte de sus seguidores, quienes aplauden su cercana relación familiar. Ante su éxito, la joven habló sobre su posible incursión en el contenido exclusivo para fans. ¿Quiere dar un paso más grande?

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Valentina Galliano, hija de Cecilia Galliano. / Redes sociales

¿Hija de Cecilia Galliano se alista para llegar a página azul?

En un reciente encuentro con la prensa, Cecilia Galliano confesó que su hija le ha planteado la posibilidad de abrir sitio exclusivo para fans, a lo que Valentina argumentó: “Es que yo ya hice todas las métricas y, si el 10% me sigue, al final ya está”.

Debido a la belleza de ambos, los reporteros plantearon la posibilidad de abrir una cuenta juntas, idea que Valentina pareció no aprobar, pues entre bromas, comentó: “No porque ella ya trabajó mucho, pero podría ser. No, no es cierto, mentira”.

Según Valentina Ferrer, no es un hecho que abrirá una cuenta porque, a pesar de no considerarse pudorosa, sabe que tiene la posibilidad de hacer otras cosas y Cecilia Galliano no parece estar a favor. “Puedo hacer otras cosas”, dijo entre risas, cerrando así el tema.

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¿Qué piensa Valentina Galliano sobre el trabajo de su mamá, Cecilia Galliano?

Por su parte, Valentina Galliano también fue cuestionada sobre la trayectoria de Cecilia Galliano y su estilo para concluir o afrontar las polémicas. De acuerdo con la joven, la ‘humildad’ que su mamá siempre ha mostrado es una de las razones por las que el público y la prensa la siguen.

“Creo que la humildad es la base del éxito y creo que a lo mejor esa es una de las palabras que define a mi mamá. Al final, la humildad, la constancia y la perseverancia son algo que siempre trata de inculcar a nosotros y creo que eso se ve a lo largo de su carrera”. Valentina Galliano

Pese al sentir de la joven, Cecilia Galliano dejó claro que no apoya la idea del contenido para fans. Sin embargo, en todo momento mostraron su complicidad y buena relación. ¿Será que hacen un proyecto juntas?

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