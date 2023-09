De Wendy Guevara a Shakira: Los cinco escándalos de la semana

Cada día hay algo nuevo en el mundo de las celebridades con temas que se vuelven de lo más comentado en redes sociales o hasta en la mesa familiar. En TVNotas te damos el chismecito para estar enterado del top de la semana.

1. Wendy Guevara vs. Libertad Palomo

Esta semana, resulta y resalta que Wendy Guevara acaparó los titulares por una pelea con la actriz trans, Libertad Palomo, misma que criticó que se crea actualmente que la integrante de las Perdidas esté siendo referente de la comunidad LGBTQ+ después de su triunfo en La casa de los Famosos México.

“Yo creo que llegaron 30 años tarde a la fiesta. El primer cambio de nombre y de género en este país lo realicé yo, cosa que me llevó incluso a estar en la cárcel. (Gracias a eso) ahora es legal que pueda existir una Wendy en la televisión”, comentó Palomo en sus redes sociales.

Pero Wendy no se dejó y respondió diciendo que no tenía “el gusto de conocerla” y que le mandaba bendiciones: “Qué padre que se enfoque en mi vida. Yo sé lo que soy, lo que he hecho y lo que diga otra persona, pues las palabras se las lleva el viento. Son palabras y las palabras salen sobrando”.

Libertad Palomo y Wendy Guevara protagonizaron pleito esta semana / Francisco Mancera/ Facebook: Wendy Guevara/ TVNotas/YouTube: Unicable

Pero Libertad continuó el pleito denunciando que había recibido amenazas de muerte por parte de los seguidores de Wendy e incluso en una conferencia de prensa indicó que responsabilizaba a la influencer si le llegaba a pasar algo a ella o a su familia. Igualmente, la actriz retó a Wendy diciendo: “Nos metemos a un gimnasio y nos damos”, pero ella no ha respondido a esto. Quienes sí hablaron fueron sus amigas como Paola Suárez y Barby Juárez, y la defendieron de todas estas palabras de Palomo, mientras que otra actriz trans, Karla Sofía Gascón, apoyó a Libertad en este debate. ¿Quién ganará?

2. Yahritza y su Esencia siguen siendo abucheados por comentarios sobre la comida mexicana

Otros que dieron de qué hablar esta semana fueron Yahritza y su esencia al presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México, en plenas Fiestas Patrias el pasado 15 de septiembre por el Grito de Independencia.

Debido a las fuertes críticas que han recibido por menospreciar la comida mexicana, la agrupación tuvo que aguantar abucheos en su presentación y días más tarde volvieron a hablar de la gastronomía mexicana diciendo que les gustaban los tacos de canasta, pues ya pudieron probar más platillos típicos: “Estábamos sorprendidos porque nos gustaron los tacos de canasta”, dijeron.

Yahritza y Su Esencia fueron abucheados durante su presentación en el Zócalo / Facebook: Yahritza y Su Esencia

Por otra parte, su representante dijo en un video que no podía creer que los mexicanos se ofendieran tanto por la crítica a la gastronomía: “Lo que no entiendo es por qué se ofenden tanto por algo tan minúsculo como la gastronomía y me hace reír mucho porque yo voy a México por lo menos dos veces al mes y cada otra tienda en Avenida Reforma es un Carl’s Junior y un KFC, y obvio, se mantiene abierto porque se consume. ¿Por qué tanto odio? Cuando hay cosas peores que están pasando en México en las que deberíamos enfocarnos”, indicó.

3. Shakira lanza nueva canción con indirectas para Piqué

En otro tenor, Shakira volvió a levantar polémica con su nueva canción en colaboración con Fuerza Regida, llamada, ‘El jefe’. En ella nuevamente tira pedradas a su ex, y esta vez invitó a Lili Melgar al video, la exniñera de sus hijos, a quien Piqué despidió injustificadamente al enterarse de que ella le habría dicho a la cantante sobre su infidelidad.

Shakira tiró fuerte no solo contra él tachándolo de mal jefe, sino también contra su exsuegro a quien menciona en una estrofa: “Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”.

Shakira incluyó a la exniñera de sus hijos en su nueva canción / Instagram

Después de que se hicieran virales las referencias, se difundió un mensaje de Piqué que mandó a través de su canal de WhatsApp a todos sus seguidores donde indicó después de tomarse tres tazas de café: “A nivel mental estoy hecho un todo, nadie va a poder conmigo”.

Mientras que a decir de la prensa española, el papá de Shakira habría reaccionado a través de un estado en WhatsApp en la que dijo: “Bailando con las lobas”.

4. Joe Jonas y Sophie Turner en tormentoso divorcio

En lo internacional, Joe Jonas y Sophie Turner se están adueñando de las publicaciones en todos los medios, que han seguido de cerca su inesperada ruptura.

Pero más inesperada fue la salida que tuvieron Sophie y Taylor Swift, ambas exparejas del integrante de los Jonas Brothers, cuando se fueron a cenar juntas a un restaurante italiano y las imágenes le dieron la vuelta al mundo, dejando a Joe en una posición bastante incómoda.

Sophie Turner y Taylor Swift pasaron una noche de chicas / Twitter/ Instagram

Después de esto, Sophie denunció a Joe porque no le quiso dar el pasaporte de sus hijas como habían acordado para que estuvieran con ella fuera de Estados Unidos. Más tarde, Joe desmintió esto. Solo queda esperar a ver qué más oscuros secretos saldrán en medio de esta tormentosa separación.

5. Michelle Rodríguez baja de peso y le llueven comentarios

De vuelta a México lamentablemente, el peso de las personas sigue siendo un tema de conversación en todos lados, así que René Franco usó su micrófono en el programa de radio que tiene, para opinar acerca de la pérdida de peso que tuvo la actriz Michelle Rodríguez.

Aunque la actriz se decía cómoda con su cuerpo, invitando a la sociedad a dejar a un lado los estereotipos y gordofobia, desde hace unos días, los internautas se dieron cuenta de una considerable pérdida de peso de Michelle, así que al ser cuestionada por los medios acerca de esto, se limito a decir: “Los cambios siempre son buenos y vamos aprendiendo de todo. (…) Sigo siendo la misma persona y a la vez no, porque todos los días estamos cambiando”.

Michelle se mostró más delgada en redes. / Instagram: @michihart / X

Esto provocó que René Franco fuera una de las personas que opinara al respecto y la criticó diciendo: Michelle, no mami blue. Es un asunto de salud. No es un asunto de política. No tienes que quedar bien con nadie por acomodar tu peso. Ya que te hayas metido en un discurso de que así estabas bien. No, no estabas bien”.

Y añadió: “Nadie de los gordos estamos bien así. Lo siento, no estamos. Mira que te lo digo como un hombre obeso. (…) No está bien estar así de sobrepeso, no lo está. Es una enfermedad”.

