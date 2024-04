Desde el hospital, Toñita acusa a Lizbeth Rodríguez de lesionarla a propósito; tuvo que ser operada

Hace unas semanas, trascendió que Toñita tuvo que abandonar ‘Survivor México’ al sufrir una lesión en uno de los juegos más rudos del reality.

En el video de aquel momento, se ve cómo sus contrincantes la toman fuertemente, lo que le ocasionó una lesión que la llevó a ser hospitalizada. Posteriormente regresó a México para atenderse.

Ahora, la exacadémica se sometió a una cirugía para curar el desgarre muscular y rotura de ligamento que le habría provocado la mala práctica de Lizbeth y en un video la responsabiliza por lo mal que se encuentra de salud.

“Hola a todos, nada más para decirles que salí bien”, dijo en un video aún bajo los efectos de la anestesia indicando que tenía dolor en el cuello: “Ahora sí no me reclamen el filtro, me veo de la fr3gada, pero estamos bien, salimos bien de todo”, agregó.

En una entrevista con el programa ‘De primera mano’, la cantante explicó más sobre la lesión grave que tuvo y por la que tuvo que ser operada este sábado: “El dolor es insoportable, ahorita si me ven medio mensa es porque traigo m0rf1na. Yo fui a concursar, a ver qué tan capaz era… Lo único que no pensé fue en la gente que pudiera dañar por gusto. Entiendo que el juego era de contacto, pero la producción fue muy específica al decir no ah0rqu3n, no mu3rdan, no jalen del cuello”, comentó.

Y agregó: “Lizbeth Rodríguez se lo pasó por el... Muchos decían que me había salido porque ya no aguanté. No, me salí porque lo primero fue el desgarre en los isquiotibiales que son algo muy doloroso”.

Fans piden la salida de Lizbeth Rodríguez por lesionar a Toñita

Como respuesta, los seguidores del programa le insistieron en que tome acciones en contra de Lizbeth por todo lo que ha desencadenado su grave falta en el juego.

“Levanta denuncia contra Lizbeth o TV Azteca”, “ojalá te apoyen a denunciar a Lizbeth, lo hizo con toda alevosía y ventaja”, “échale ganas y ya no participes en realities que tengan que ver con el deporte, la verdad todos esos son muy rudos”, escribieron.

