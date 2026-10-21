Diego Boneta: ¿El actor tiene un romance con una mujer mayor? Hace inesperada revelación; ¿olvidó a Renata Notni?
Tras ser captado con una misteriosa mujer luego de terminar con Renata Notni, Diego Boneta reaccionó a los rumores de romance. ¿Confirma relación?
Luego de que Diego Boneta fuera captado al lado de una misteriosa mujer en la CDMX, el actor fue cuestionado directamente sobre los rumores de un nuevo romance tras su ruptura con Renata Notni. ¿Se dio nuevamente una oportunidad en el amor? ¡Aquí te contamos!
Te recomendamos: Renata Notni rompe el silencio sobre Diego Boneta; revela si hubo reencuentro en el Mundial 2026|VIDEO
¿Cómo fue que Diego Boneta apareció junto a una misteriosa mujer tras terminar con Renata Notni?
Fue a principios de septiembre cuando se dio a conocer que Diego Boneta apareció junto a una misteriosa mujer a solo unos meses de confirmar su ruptura con la actriz Renata Notni. La cuenta de espectáculos ‘Reina venenosa’ compartió una serie de fotos en las que se veía al actor con su supuesta nueva conquista.
Dicho encuentro ocurrió en el Salón Gardenia, un reconocido centro nocturno de la Ciudad de México, en el que se presentaba el show de ‘Mentiras’. En las imágenes se ve a ambos disfrutar del espectáculo, pero uno de los detalles que no pasó desapercibido fue la notable diferencia de edad.
De acuerdo con la cuenta, la mujer se llama Marie. Sin embargo, dicha información no ha sido confirmada por el actor Diego Boneta, quien ya fue cuestionado sobre su supuesto nuevo romance. ¿Lo confirmó?
Lee: ¿Diego Boneta arrepentido de terminar con Renata Notni? Tras recuento entre ellos, dice: “No es fácil”
¿Diego Boneta confirma romance con una mujer mayor que él?
En un reciente encuentro con la prensa, Diego Boenta fue cuestionado sobre las imágenes que circularon en redes semanas atrás, en las que aparece junto a una misteriosa mujer que, aparentemente, luce más grande que él. Reservado sobre temas personales, el actor soltó un dardo que podría confirmar los rumores.
“Ningún tema, para el amor no hay edad”, expresó al ser cuestionado sobre si tiene problemas en tener una relación con alguien mayor. Pese a que no dio detalles y tampoco confirmó nada, dejó entrever que mantendrá su vida privada lo más alejada posible del ojo público.
“Yo creo que es importante encontrar tiempo para todo y algo que he aprendido y algo que es muy importante para mí es poder tener ese balance… Al final de cuentas, amo lo que hago, pero para mí es muy importante poder tener una vida también”.
Lee: ¿Diego Boneta estrena romance tras ruptura con Renata Notni? Aparece muy cariñoso con famosa actriz: FOTO
¿Qué piensa Diego Boneta sobre una posible relación entre Renata Notni y Alejandro Speitzer?
Por otra parte, Diego Bienta también reaccionó a los rumores de romance de Renata Notni y Alejandro Speitzer. De acuerdo con el actor, su historia con la actriz es un tema pasado, pero siempre le enviará sus mejores deseos.
“Le deseo lo mejor; eso ya pasó, eso ya fue. Le deseo todo lo mejor siempre. Quedamos en muy buenos términos; le deseo absolutamente todo lo mejor”.
Finalmente, al ser cuestionado directamente sobre si está enamorado, Boneta solo se rió y continuó con su camino, por lo que, hasta ahora, NO está confirmado que el actor tenga una relación con alguien más grande. ¿Dará la sorpresa después?
No te pierdas: Renata Notni rompe el silencio tras su separación de Diego Boneta y lanza fuerte mensaje: ¿Hubo violencia?