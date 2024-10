Diseñador defiende a Gala de la stylist Lau; afirma que le daba la ropa de la actriz a Briggitte

Gala Montes y la estilista Lau han dado mucho de qué hablar en las últimas horas. Todo comenzó después de que Lau se quejara de la forma en la que la actriz le entregó una ropa que se le dio durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’, la cual reutilizó para algunas entrevistas.

En respuesta, la tercera finalista del show afirmó que Lau, además de tener una “pésima actitud”, le cobraba un precio muy alto por las prendas, a pesar de que “eran de baja calidad”.

Incluso, publicó una historia en Instagram diciendo que la estilista de origen argentino no le envió la ropa que le mandaron algunas marcas a través de ella.

“Aviso a los diseñadores. Todo lo que me mandaron a esa persona para mí, se lo está quedando ella. Si no he podido anunciarlos es porque no me ha llegado nada” Gala Montes

Briggitte Bozzo defiende a Lau

Briggitte Bozzo, quien también trabaja con Lau, afirmó en redes sociales que la estilista ha sido “muy profesional” y considera que Gala no debería “desvalorizar” su trabajo.

“Discúlpenme, y yo amo a Gala con todo mi corazón, pero es que, a ver, también es como desvalorar el trabajo de un mesero. No lo vas a tratar c*lero porque está atendiendo, sea quien seas. No puedes ser así, no puedes ser una persona malagradecida, nunca, o sea, Lau me conoce perfectamente. Lau es mi amiga y con Lau yo trabajo súper bien”, indicó.

Briggitte Bozzo / IG@BRIGGI_BOZZO Y @CONRADOVILLAGRA

¿Briggitte Bozzo se quedaba con la ropa que le enviaban a Gala Montes?

En medio de todo esto, el diseñador Julio Valiente salió en defensa de Gala y sostuvo que Lau no solo se quedaba con la ropa que las marcas enviaban para la actriz, sino que también se las daba a Briggitte Bozzo.

Julio Valiente “Si ella (Briggitte) no me iba a mencionar, pues mándenle las cosas a Gala, que es mi amiga. A Gala la conozco desde que tenía 18 años. Le mandé cosas a ella y le quería mandar cosas a ella. Yo a Briggitte no la conocía, la conocí por Gala”

También manifestó que hubo ciertos comportamientos de Briggitte hacia Gala que no le parecieron, sugiriendo que la venezolana sí “traicionó” a la actriz durante su estancia en ‘LCDLFMX’.

Briggitte Bozzo hace sesión de fotos con ¿la gabardina de Gala?

Recientemente, Briggitte compartió en redes sociales que estaba alistándose para una sesión de fotos. Esto causó mucha polémica debido a que portaba una gabardina idéntica a la que Gala llegó a usar en su momento y que, aparentemente, le regresó a Lau.

Para muchos, esta es la prueba de que la estilista sí le daba la ropa de Gala a Briggitte, por lo que la venezolana ha sido muy criticada en redes.

Al momento, ni Briggitte ni Gala se han pronunciado a estas especulaciones.