¿Drake Bell se quedó sin seguro médico? Explota contra sindicato y advierte: “No te conviertas en actor”

Drake Bell, recordado por protagonizar Drake & Josh, estalló contra el sindicato de actores de Hollywood tras recibir una noticia que no esperaba. Pese a sus más de tres décadas de trayectoria, el cantante descubrió que sus ingresos no eran suficientes para obtener un beneficio laboral y no dudó en exhibir su molestia públicamente. ¿Qué pasó?

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Drake Bell se pronuncia contra Hollywood / IG: @drakebell

¿Por qué Drake Bell se quedó sin seguro médico del sindicato SAG-AFTRA?

Drake Bell denunció en sus historias de Instagram que no cumplía con los requisitos para acceder al seguro médico de SAG-AFTRA, el sindicato que representa a miles de actores y profesionales del entretenimiento en Estados Unidos.

El exactor de Nickelodeon compartió una captura de pantalla con la notificación que recibió del plan de salud. En ella se explicaba que sus ingresos durante el periodo evaluado no alcanzaron el mínimo establecido.

Drake Bell “Usted no califica para la cobertura del Plan de Salud en este momento. Sus ingresos cubiertos reportados de julio de 2025 a junio de 2026 no cumplieron con los requisitos mínimos de elegibilidad, o no calificó con otras reglas de elegibilidad”

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Drake Bell se pronuncia contra Hollywood / IG: @drakebell

¿Cuánto dinero ganó Drake Bell y por qué no alcanzó el mínimo para obtener su seguro médico?

De acuerdo con información publicada por Variety, Drake Bell acumuló ingresos cubiertos por 17 mil 480.53 dólares (aproximadamente 323 mil 194 pesos mexicanos) entre julio de 2025 y junio de 2026, mientras que el seguro médico de SAG-AFTRA exigía un mínimo de 28 mil 933 dólares (alrededor de 534 mil 936 pesos mexicanos).

Esto significa que al protagonista de Drake & Josh le faltaron 11 mil 452.47 dólares (aproximadamente 211 mil 742 pesos mexicanos) para cumplir con el requisito económico y acceder a la cobertura médica del sindicato.

Cabe señalar que estas cifras corresponden a ingresos reconocidos por el plan de salud, no necesariamente a todo el dinero que ganó el actor durante ese periodo.

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Drake Bell / Redes sociales

¿Qué dijo Drake Bell contra SAG-AFTRA y su presidente Sean Astin tras quedarse sin seguro médico?

Drake Bell no se quedó callado y lanzó una dura crítica contra SAG-AFTRA, al considerar injusto que sus años de trabajo en la industria no fueran suficientes para garantizarle acceso al seguro médico del sindicato.

El intérprete de Drake & Josh utilizó sus redes sociales para advertir a quienes desean dedicarse a la actuación. Su mensaje comenzó con una contundente frase: “No se conviertan en actor”.

Pero eso no fue todo. Drake Bell también arremetió contra Sean Astin, presidente de SAG-AFTRA, a quien dirigió un comentario cargado de sarcasmo por la situación que estaba enfrentando: “No se afilien a SAG. Pueden trabajar durante 35 años y aun así les dicen (emoji del dedo medio). Sean Astin, estás haciendo un trabajo fantástico”, escribió.

El cantante incluso cuestionó que los propios actores sean quienes encabecen la organización, pues considera que se necesitan personas con otras capacidades para representar los intereses de sus integrantes.

“¿Qué tal si dejan de poner a actores al frente de la organización? Literalmente, lo único que saben hacer es decir palabras frente a una cámara”. Drake Bell

¿Drake Bell es el único actor de Hollywood que ha denunciado problemas con su seguro médico?

Drake Bell no es el único famoso que ha cuestionado los requisitos del seguro médico de SAG-AFTRA. Otros intérpretes también han expuesto las dificultades económicas que enfrentan para conservar este beneficio.

Uno de ellos es Jack Haven, actor de la serie Atypical, quien reveló que necesitaba reunir otros 4 mil dólares para cumplir con el ingreso mínimo que exigía el plan de salud del sindicato.

Por su parte, Heather Matarazzo, recordada por su participación en El diario de la princesa, compartió que atravesaba una situación similar y recordó que anteriormente no existía el mismo requisito de ingresos mínimos para acceder a la cobertura.

¿Qué es SAG-AFTRA, por qué los actores de Hollywood se afilian y qué famosos forman parte del sindicato?

SAG-AFTRA es uno de los sindicatos más importantes de Hollywood, con aproximadamente 160 mil integrantes, entre actores, cantantes, locutores y otros profesionales del entretenimiento. Su labor es defender sus derechos laborales, negociar salarios y mejorar sus condiciones de trabajo.

Para entenderlo mejor, SAG-AFTRA es comparable con la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en México. Ambas organizaciones buscan proteger a los artistas y facilitar el acceso a prestaciones, aunque operan bajo sistemas diferentes.

Entre sus beneficios está la posibilidad de acceder a planes de salud y jubilación. Sin embargo, estar afiliado no garantiza tener seguro médico, pues se deben cumplir requisitos específicos de ingresos o trabajo. Esta fue precisamente la situación que desató el enojo de Drake Bell.

Entre las grandes estrellas de Hollywood vinculadas a SAG-AFTRA, y que figuran en el Consejo de Actores de su fundación, destacan: