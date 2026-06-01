Drake Bell: ¡Su novia lo corneó! Él duda que el hijo que ella espera sea suyo, ¡ya sabemos quién es el otro!

Drake Bell, actor y cantante estadounidense, ha mantenido una relación muy cercana con México desde hace años, cuando decidió vivir entre nuestro país y Florida. Y el año pasado aquí encontró el amor, al lado de la modelo Ela Vidal, tras su polémico divorcio de la actriz e influencer gringa Janet Von Schmeling. Ahora dicen que se volvió loco, tras enterarse de que su novia le fue infiel.

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¿Con quién le puso el cuerno Ela Vidal a Drake Bell?

A mediados de mayo de este año, se rumoró que Drake Bell y su novia Ela Vidal esperaba un bebé. Esto nos cuentan:

“Sí, Ela está embarazada. Él se puso feliz, tenía muchos planes de formar una familia de nueva cuenta. Lamentablemente, hace unos días, Drake le cachó mensajes de amor con el empresario Aitor Garcia, dueño de One Life y mánager de Aleks Syntek. Así se enteró que ella le había sido infiel. Drake entró en crisis, se volvió como loco, le reclamó y ella lo negó, pero las pruebas ahí estaban”. Drake Bell

“Drake vive una fuerte depresión. No sabe qué hacer. Anda buscando a Aitor, quisiera exterminarlo, no lo puede creer y le duele que esta mujer le haya jugado así. Incluso ha estado acosando a Aitor a través de mensajes intimidatorios y manda gente a que le tiren hate en redes”.

Aparentemente, el cantante padece ansiedad: “Sentía que Ela era su apoyo, su amor verdadero. No se cansa de reclamarle, y ella se mantiene en su postura de: ‘Es mentira’. Dice que Aitor solo es un amigo. Drake no sabe qué hacer, no le gustaría verse involucrado en más escándalos, pero le carcome la duda sobre el bebé. Tendría que esperar a que nazca para que le sea practicada una prueba de ADN”.

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¿Quién es la novia de Drake Bell y cómo la conoció? El romance con Ela Vidal

En 2023, Drake Bell y Ela Vidal se conocieron por amigos en común, en un evento social en la CDMX. El flechazo fue inmediato. Él buscaba tranquilidad y creyó que con ella lo tenía todo. Tristemente no fue así.

Finalmente, nos dicen: “Estaba muy entusiasmado con la idea de ser padre otra vez. Esta mujer le cortó las alas de golpe, lo dejó hundido en depresión. No quiere ser la burla. De hecho, borró todas sus publicaciones de Instagram, al igual que ella. Esperemos que todo se calme. No sabe si anteponer su orgullo o esperar a ver qué resulta tras el nacimiento. Por lo pronto, siente que no puede salir de este agujero”.

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¿Quién es Drake Bell? De estrella infantil a cantante y figura polémica

Inició su carrera como actor en 1994 con pequeñas apariciones en la serie Home improvement y en comerciales. Su primer papel importante fue como “Jesse Remo” en Jerry Maguire (1996) .

. En 1999 se unió al elenco de El show de Amanda , donde conocio a Josh Peck .

, donde conocio a . De 2004 a 2007 protagonizó Drake & Josh , el éxito mundial que lo impulsó al estrellato , y lanzó sus primeros álbumes Telegraph (2005) e It’s Only time (2006) .

, el , y lanzó sus primeros álbumes e . Posteriormente, protagonizó Superhero movie (2008) y lanzó el álbum Ready steady go! (2014) , con sonido rockabilly .

y lanzó el álbum , con sonido . En 2019 adoptó el nombre de ‘Drake Campana’ y comenzó a lanzar música en español.

y comenzó a lanzar música en español. En 2024 participó en el documental Quiet on set, donde reveló que cuando

Drake Bell y Ela Vidal / Redes sociales, IG: elavidaal y Canva

¿Cuáles han sido los escándalos más fuertes de Drake Bell a lo largo de su carrera?

2005 ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO

Fue un choque frontal mientras grababa Drake & Josh. Le provocó fractura de mandíbula y pérdida de dientes.

Fue un choque frontal mientras grababa Drake & Josh. Le provocó y pérdida de dientes. 2009 Y 2015 ARRESTOS

Fue detenido 2 veces por conducir en estado de ebriedad . En 2015 pasó 10 horas en prisión y pagó 20,000 dólares de fianza.

Fue detenido 2 veces por . En 2015 pasó y pagó de fianza. 2017 CONFLICTO CON JOSH PECK

Expresó su dolor en X por no ser invitado a la boda . Declaró que los lazos se rompieron.

Expresó su dolor en X por . Declaró que los lazos se rompieron. 2021 ACUSACIONES DE UNA MENOR DE EDAD

Se declaró culpable de delitos por poner en peligro a una joven de 15 años . Fue sentenciado a 2 años de libertad condicional .

Se declaró culpable de delitos por . Fue sentenciado a . 2023 REPORTE DE DESAPARICIÓN

La policía lo buscó por temor por su vida; después apareció y dijo que fue un malentendido por olvidar su celular.

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