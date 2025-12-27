Hombre queda en calzones colgado de un hotel tras ser sorprendido con su amante | VIDEO

Un video que circula ampliamente en redes sociales ha captado la atención de miles de usuarios por una escena poco común ocurrida en China: un hombre quedó colgando del letrero luminoso de un hotel, vistiendo únicamente ropa interior, luego de intentar escapar por la ventana de la habitación en la que se encontraba. De acuerdo con reportes de la prensa local, el sujeto habría sido sorprendido por su esposa mientras estaba acompañado de otra mujer.

Te puede interesar: ¿Christian Nodal marca territorio? Fans aseguran que su violinista presume el mismo collar que él

Durante un noticiario fue captado un compañero queriendo besar a su compañera en vivo / Canva / Captura de pantalla

¿Cómo ocurrió el incidente del hombre en calzones colgado de un hotel?

Los primeros informes indican que los hechos ocurrieron en el Hotel Boyu, una cadena de pensiones ubicada en la zona de Dingqiao, en la provincia de Zhejiang. Según versiones difundidas por medios locales como Sin Chew Daily, el hombre se encontraba dentro de una habitación del hotel cuando su esposa llegó al lugar y lo confrontó.

Ante la situación, el sujeto optó por no enfrentar directamente el reclamo y decidió intentar escapar por la ventana. Sin embargo, el plan no resultó como lo esperaba. Al salir, terminó colgando del letrero luminoso que identifica al hotel, sin una ruta clara para descender o regresar a la habitación.

En los videos que circulan en redes se observa que el hombre solo llevaba puesta ropa interior. No contaba con ninguna prenda adicional que lo protegiera del clima ni de las condiciones exteriores, lo que hizo aún más llamativa la escena para quienes presenciaron el momento.

Te puede interesar: Luis Potro Caballero se enteró de que Fernanda de la Mora, supuestamente, ¡le fue infiel con Salvador Zerboni!

hombre infiel / Captura de pantalla

¿Qué muestra el video que se volvió viral en redes sociales?

Las grabaciones difundidas muestran al hombre suspendido a una altura aproximada de entre cuatro y cinco pisos. El sujeto se sostiene con ambas manos de una de las letras del letrero, mientras apoya los pies en otra parte de la estructura. Durante varios minutos permanece inmóvil, sin poder avanzar ni retroceder.

En la ventana de la habitación, justo detrás de donde quedó colgado, se alcanzan a distinguir sombras de al menos dos personas. De acuerdo con las versiones que acompañan al video, se trataría de la esposa y de la mujer con la que el hombre se encontraba en el hotel. En las imágenes no se observa interacción directa entre ellos en ese momento.

Mientras tanto, varios huéspedes del hotel comenzaron a asomarse por las ventanas de los pisos superiores para observar lo que ocurría. En la parte baja del edificio, transeúntes y curiosos se congregaron para seguir el desarrollo de la situación, lo que generó una concentración de personas alrededor del lugar.

Te puede interesar: Empleado intenta besar a su compañera en pleno noticiario y queda al descubierto en transmisión ¡EN VIVO!

Hombre fue sorprendido in fraganti por su esposa en un hotel. Al intentar escapar, terminó aferrándose desesperadamente a la letra “A”. El affair no solo quedó al descubierto en ese momento: fue reportado por las noticias locales, de modo que ya no es un secreto íntimo. pic.twitter.com/ObSbzRCQcN — UV TELEVISIÓN. (@UVtelevision) December 18, 2025

¿Por qué el video del presunto infiel dio la vuelta al mundo?

El material comenzó a circular inicialmente en redes sociales chinas, donde rápidamente llamó la atención por lo inusual de la escena. Posteriormente, el video fue retomado por medios de comunicación locales y, más tarde, replicado en plataformas internacionales.

Con el paso de las horas, las imágenes llegaron a redes sociales de otros países, incluyendo comunidades digitales en América Latina, Europa y África. La difusión masiva provocó miles de reacciones, comentarios y compartidos, lo que posicionó el caso como uno de los videos virales más comentados en los últimos días.

De acuerdo con los registros visuales, el hombre permaneció colgado durante varios minutos, sin que se observe en los clips el momento exacto en que logra ponerse a salvo o recibir ayuda. Hasta el momento, no se han difundido reportes oficiales que detallen el desenlace final del incidente ni si las autoridades locales intervinieron.

Te puede interesar: Christian Nodal: Esmeralda Camacho, violinista del famoso, presume cómo es pasar un día con él: VIDEO