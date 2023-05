Dulce advierte que Marimar Vega tendrá que “disculparla” por seguir hablando de Gonzalo Vega

Dulce cree que Marimar Vega no reaccionó bien ante sus declaraciones y le manda un consejo.

En medio de la polémica que se generó por hablar de Gonzalo Vega y la intimidad que vivió con él durante su relación, Dulce les ofrece una disculpa a las hijas del fallecido actor y afirma que nunca quiso ofenderlas con sus declaraciones.

A través de ‘Venga la Alegría’, la famosa cantante externó que su intención al hablar de su expareja no fue lastimar a sus hijas, por lo que les pidió perdón de “corazón” a Marimar Vega y su familia, si es que sus palabras les llegaron a molestar.

“Y sí yo las lastimé o ellas sienten que yo hice algo que pudo haberlas molestado desde luego que les ofrezco, desde todo mi corazón, una disculpa”, externó.

A pesar de disculparse con las hermanas Vega, aclaró que no dejaría de hablar de su relación con su padre, pues afirma que tiene derecho de hablar de todo aquello que se relacione con su vida, incluida sus romances del pasado.

Dulce resaltó que seguirá hablando de Gonzalo Vega y el romance que tuvieron, pues aseguró que fue algo importante en su vida. / YouTube: Venga la Alegría

“Me van a tener que seguir disculpando porque si yo tengo que hablar de mi vida, y su papá está incluido, voy a hablar de mi vida con su papá. Lo lamento mucho que (eso) pueda causales disgusto”, apuntó.

Bajo este panorama, aprovechó para mandarle un consejo a la actriz sobre la manera en la que tuvo que haber reaccionado ante las declaraciones que hizo sobre el protagonista de ‘Cuna de lobos’.

“Si yo fuera una hija de un señor como él y me preguntaran ¿qué opinas de lo que dice su expareja? Yo diría ‘bueno, lo que no fue en mi año, no me hace daño. Yo no había nacido, no tengo nada que opinar. Lo que haya hecho, para mí, es muy respetable y confío en que fue un gran hombre’. Para mí, esa sería mi respuesta”, sostuvo.

Dulce considera que a Marimar Vega no le tiene que afectar lo que diga de Gonzalo Vega. / YouTube: Venga la Alegría

Dulce revela que Gonzalo Vega quiso volver con ella

Durante la conversación, Dulce confesó que Gonzalo Vega le insistió en varias ocasiones para que reanudaran su relación, sin embargo, ella le dejó en claro que su reconciliación se concretaría hasta que ambos estuvieran “viejitos”.

“Siempre decíamos que algún día volveríamos a estar juntos. Él me decía ‘y bueno, ¿Cuándo vamos a volver a estar juntos?’ y yo le decía ‘cuando a ya nadie le importe, cuando ya seamos unos viejitos’. Él se reía y me decía ‘pero podríamos volver antes’ y le digo ‘no’”, manifestó.