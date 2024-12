Dulce: Revelan cómo fueron sus últimos momentos con vida hospitalizada, confirman cáncer de pulmón

El miércoles 25 de diciembre, la cantante mexicana Dulce falleció después de un difícil proceso de recuperación después de ser sometida a una operación de decorticación pleuropulmonar. Este procedimiento, requerido por las severas secuelas de una neumonía que impactó gravemente uno de sus pulmones, implicó la eliminación de una capa de tejido fibroso que comprimía el órgano, restituyéndole su habilidad para respirar.

La noticia fue compartida en redes sociales por su hermana, Isabel Noeggerath, quien publicó un emotivo mensaje: “Hermana, ya estás con nuestra mamá en el cielo cantándole, te voy a extrañar, descansa en paz, te amo”.

Aunque Isabel no dio detalles sobre las causas exactas del fallecimiento, la periodista María Luisa Valdés Doria informó que Dulce habría estado luchando contra un cáncer de pulmón en etapa avanzada.

Mira: Hija de Dulce se habría negado a cumplir la última voluntad de su madre, aseguran

Dulce muerte, comunicado de la familia / Familia y equipo de Dulce

Dulce tenía planes de mudarse

El productor teatral y amigo de Dulce, Iván Cochegrus asistió a a la la funeraria, donde se encuentran los restos de Dulce, para darle el pésame a su hija Romina. A su llegada compartió a los medios que tuvo la oportunidad de ver a Dulce el pasado 24 de diciembre, donde platicó con ella, le habló de sus planes.

Cochegrus reveló que Dulce había estado haciendo planes para el futuro. La intérprete tenía la intención de mudarse. “Estaba muy cansada de viajar a Monterrey y regresar… lo que más le preocupaba era su familia, quería estar cerca de ellos, ellos también”.

Marvin Olvera, Ivan Cochegrus y Guillermo Rebolledo / Alejandro Isunza, Luis Pérez y Johany Sánchez

Iván Cochegrus relata su encuentro con Dulce un día antes de su deceso

Iván Cochegrus compartió que Dulce estaba de buen animo y hasta comió bacalao, que el llevó al hospital durante su visita.

“Qué mejor experiencia que la que tuve de estar con ella día 24, estuve con ella platiqué. La verdad yo la vi bien muchachos, yo hasta ahorita no vi a una persona que estuviera en fase terminal o que en 24 horas iba a morir, de hecho se levantó, se sentó a la orilla de la cama, no tenía restricciones alimenticias, yo le lleve bacalao y romeritos a Romina, los mismos médicos comentaron que podía comer de todo”. Iván Cochegrus

“Hablamos de todo, de que quería seguir trabajando, de su nieto, de su hermana, pero estaba muy optimista, con muchas ganas de seguir viviendo”, dijo Iván Cochegrus.

Aseguró incluso que su hija Romina, se encontraba muy esperanzada en que su madre saldría adelante de esta situación y que de hecho querían mudarse a la Ciudad de México, para evitar que su mamá tuviera que viajar tanto:

“Del 24 al 25, Romina estaba muy optimista de que todo iba salir bien, ella no esperaba que su mamá se fuera al otro día. Es inesperado es abrupto”, comentó.

Mira: Dulce: Su familia rompe el silencio tras el deceso de la cantante, hacen importante petición

Muere la cantante Dulce / IG: @dulcelacantante

¿Dulce tenía cáncer en el pulmón?

Sobre si tenía cáncer en el pulmón, Iván Cochegrus confirmó a la prensa que tenía cancer el pulmón.

“Ella tuvo un problema en el mes de marzo, que es cuando le extirpan el riñón Ella estaba muy optimista, en sus estudios salió limpia, pero cuando tenía su presentación en Zacatecas, me habla porque quería hacer un concierto tipo primera fila ,luego se fue a Zacatecas, ella tenía una presentación en una boda y me habló y me dijo que no hablaba, que se había tomado su medicamento y nada, al otro día fue al neumólogo y le descubren esta situación”.

Agregó que aún así los doctores le daban buen pronóstico, razón por la cual le sorprendió su muerte repentina: “Se alojó en el pulmón, muy cercano a la pleura, se estaba atacando a través de la quimioterapia, pero los doctores decían que todo iba perfecto”.

Mira: Dulce: el audio desgarrador en el que confirmó su cáncer, habló de su muerte y testamento