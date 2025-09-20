Édgar cayó…¡enamorado!: El joven del primer meme viral de México se nos casa ¿cómo será la boda?

El niño que hace casi dos décadas protagonizó uno de los primeros fenómenos virales en México dejó de ser solo “el de la caída” para convertirse en un adulto con una historia propia que hoy conmueve a sus seguidores. Édgar Martínez Esparza, mejor conocido como “Édgar se cae”, sorprendió a todos al anunciar que se casa con su novia, Valeria, y compartió imágenes de su compromiso en redes sociales. La noticia desató una ola de nostalgia entre quienes crecieron viendo aquel famoso video que inauguró la era de los memes en YouTube.

¿Quién es Édgar Martínez y cómo nació la fama de “Édgar se cae” en YouTube?

Antes de que existieran los TikTok virales o las transmisiones en vivo de influencers, un niño de 11 años grabado en Monterrey se convirtió en el pionero de la fama digital mexicana. El video titulado La caída de Édgar fue subido a YouTube el 9 de mayo de 2006 y rápidamente se expandió por todo Internet. En él, se le ve intentando cruzar un arroyo sobre un tronco mientras su amigo le juega una broma que termina con Edgar cayendo al agua y gritando la frase que lo inmortalizó: “¡Ya güey!”.

La frase pasó a la historia y convirtió al niño en un fenómeno que abrió la puerta a una nueva cultura digital en México. En cuestión de horas, el clip superó los 80 millones de reproducciones y se convirtió en el primer gran meme nacional, mucho antes de figuras como Wendy Guevara y las Perdidas.

Con el tiempo, Édgar comenzó a aparecer en programas de televisión, comerciales e incluso campañas publicitarias, mostrando que aquel accidente en un rancho familiar lo había llevado a un lugar inesperado: el estrellato de la red. Sin embargo, la fama también trajo críticas y burlas, una etapa que el joven logró superar con resiliencia.

¿Cómo reveló “Édgar se cae” su compromiso y qué se sabe de su futura esposa Valeria?

En septiembre, Édgar sorprendió a sus seguidores con una serie de fotografías en Instagram en las que aparecía sonriente junto a su pareja, Valeria, mostrando el anillo de compromiso. “Édgar se cae cayó enamorado”, fue el comentario más repetido por los usuarios, quienes celebraron que el protagonista del primer video viral de México haya encontrado estabilidad sentimental.

Aunque la pareja no ha revelado demasiados detalles sobre su boda, trascendió que la ceremonia se celebrará el próximo 10 de octubre, en lo que será uno de los momentos más emotivos de su vida. Valeria, quien es arquitecta, se ha mantenido al margen de los reflectores y parece preferir un estilo de vida alejado de la exposición mediática, lo que ha despertado aún más curiosidad entre los fans.

Más allá del compromiso, las imágenes también mostraron la transformación de Édgar, quien en los últimos años se sometió a una cirugía de manga gástrica con la que logró perder cerca de 40 kilos. Sus seguidores no tardaron en llenarlo de mensajes de apoyo, aplaudiendo tanto su disciplina como su nueva etapa personal.

¿Qué ha pasado con la vida de Édgar Martínez después del viral “¡Ya wey!”?

Casi 20 años han pasado desde que el pequeño regiomontano se convirtió en tendencia mundial. Hoy, con 30 años, su vida se desarrolla de forma más tranquila y privada. A través de sus redes sociales comparte momentos con amigos, viajes y recuerdos de aquel video que aún hoy sigue circulando en YouTube.

Aunque en su momento intentó capitalizar la fama con un canal propio, su presencia en Internet ha sido intermitente. Sin embargo, cada vez que reaparece con noticias como su compromiso, se convierte en tendencia y muestra el impacto cultural de aquel clip grabado en un rancho de Nuevo León.

Édgar ha contado en varias entrevistas que, aunque la fama repentina le generó burlas y momentos incómodos, también le abrió puertas en la televisión y la publicidad. Y ahora, lejos de aquella niñez marcada por un accidente viral, se muestra como un adulto centrado en su vida personal y laboral.