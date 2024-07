Eduardo Yáñez acusa a los reporteros de “provocarlo” para después demandarlo: “No me dejo”

Hace algunas semanas, Eduardo Yáñez protagonizó un altercado con Patricia Cuevas, periodista y colaboradora de ‘Productora 69’, durante la alfombra roja de los premios ‘Grandeza hispana’ en el Teatro Centenario Coyoacán.

De acuerdo con lo narrado por Cuevas, estaba cuestionando al actor sobre su regreso al cristianismo cuando este montó en cólera, le arrebató el celular y se lo llevó.

Tras lo sucedido, Patricia pidió el apoyo de una patrulla para que detuvieran al artista, pero, al ver que esto no procedió, posteriormente acudió a un Ministerio Público para levantar la denuncia correspondiente.

Por su parte, Yáñez afirmó que la reportera estaba siendo “muy agresiva” con sus preguntas. Si bien admitió que agarró el celular después de sentir que “le estaban picando la espalda”, señaló que después intentó regresar el móvil mediante su asistente, sin éxito.

Eduardo Yáñez asegura que lo provocan para demandarlo

En una entrevista con Pati Chapoy, Eduardo Yáñez sostuvo que diversos reporteros ya lo agarraron “de su puerquito” y solo buscan “provocarlo” para demandarlo.

“Ahora resulta que llego y te provoco, y, si te hago perder tu piso, ya gané y no se trata de eso. Se me hace muy cobarde. Ya me agarraron de su puerquito. Quieren que yo me enca… para después demandarme” Eduardo Yáñez

Aunque el actor afirmó que “ya no se deja” y contesta cualquier pregunta de la prensa, aseguró que Patricia Cuevas lo agredió con su celular, siendo ese el motivo por el que se lo quitó durante el zafarrancho que protagonizaron.

“Aquí hay una mentira enorme. En ningún momento me molesté, a pesar de que me preguntó una bola de tonterías. Contesté muy bien. Todos me empiezan a perseguir con sus teléfonos, y bolas, me suena un ma… con el teléfono en la cara. Yo me volteo, agarro el teléfono y se lo quito y me voy. Me lo pidió y le dije: ‘No te lo voy a dar hasta que esté sentado’”, indicó.

Eduardo reiteró que quiso regresarle el móvil, pero Cuevas no lo quiso recibir, por lo que considera “ridícula” la demanda que la comunicadora entabló en su contra: “Ahora me tienen acusado de robo de teléfono. Yo no le quité el teléfono. Yo lo tomé porque me pegó en la cara. Sí me molestó”, concluyó.

Patricia Cuevas está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias

En una entrevista reciente para TVNotas, Patricia Cuevas habló sobre el proceso legal en contra de Eduardo Yáñez y explicó que las autoridades ya están trabajando en las investigaciones correspondientes.

También contó que el actor no la ha contactado para ofrecerle una disculpa y sostuvo que llegará hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia por lo que vivió, pues dijo estar cansada de los malos tratos que algunos artistas tienen en contra de la prensa.

“Las autoridades están haciendo muy bien su trabajo y ellos son quienes deciden el tipo de delito. Por mi parte, seguiré hasta las últimas consecuencias y dejaré un precedente para que ningún otro colega o prensa sea víctima de agresiones por parte de algún famoso como en mi caso”, indicó.

