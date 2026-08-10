Elizabeth Dupeyrón reaparece afectada e irreconocible por el Parkinson; lanza alarmante mensaje: “Me siento muy mal”

Después de más de una década lejos de los reflectores, Elizabeth Dupeyrón volvió a dar la cara al público y lo hizo con una noticia que sorprendió a todos: la actriz confirmó que padece Parkinson, condición que la mantuvo alejada de la actuación desde su última aparición en telenovelas en 2014. En entrevista, la actriz habló sin filtros sobre su enfermedad, la pérdida de su hijo y la razón por la que decidió romper el silencio.

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¿Por qué Elizabeth Dupeyrón estuvo alejada de la actuación tantos años?

Elizabeth Dupeyrón, de 75 años, no aparecía en pantalla desde su participación en la telenovela “La gata” en 2014. Durante todo este tiempo, la actriz mantuvo en privado el motivo real de su ausencia: el diagnóstico de Parkinson, un trastorno del sistema nervioso central que afecta el movimiento cuando las neuronas del cerebro se dañan o mueren.

En plática con la periodista Matilde Obregón, la actriz reconoció que probablemente la enfermedad se detonó después de un momento devastador en su vida: la muerte de su hijo Ramsés Alí. Fue justo esa pérdida la que, según ella misma reflexiona, coincidió con el inicio de un periodo de fragilidad física y emocional del que nunca habló públicamente.

Elizabeth Dupeyrón explicó que decidió reaparecer luego de sentir el cariño genuino de su público, algo que la hizo reconsiderar mantenerse escondida. Antes de hablar de su salud, la actriz quiso dejar claro que no se avergüenza de su condición, aunque sí pidió comprensión por los cambios que ha vivido su cuerpo.

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¿Qué dijo Elizabeth Dupeyrón sobre vivir con Parkinson?

Con honestidad y sin dramatismo, la actriz Elizabeth Dupeyrón describió cómo el Parkinson ha transformado por completo su día a día, marcando un contraste enorme con la mujer activa que solía ser antes del diagnóstico.

“Era muy ágil, muy bella, muy fuerte, subía, bajaba, regresaba, platicaba y ahora hasta me cuesta trabajo hablar, mi enfermedad es un Parkinson y muy raro, me siento a veces muy mal, me duele mi cuerpo, tengo lentitud, mi voz no es diáfana, tengo pausas, disculpen mis achaques” Elizabeth Dupeyrón

Pese a la dureza de sus palabras, la actriz lo dijo con una sonrisa, dejando ver que su actitud ante la enfermedad está lejos de la resignación. Elizabeth también reconoció el momento tan vulnerable en el que se encontraba cuando la enfermedad tocó su puerta, y lo relacionó directamente con su estado emocional de aquellos años.

“Estaba vulnerable, cuando estás vulnerable espiritualmente te pasan muchas cosas, por eso no hay que dejarse caer nunca”, reflexionó la actriz. Actualmente lleva terapias enfocadas en combatir la rigidez y la lentitud propias del padecimiento, y asegura que su prioridad es no abandonarse ni dejar de disfrutar la vida pese a las limitaciones físicas.

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¿Qué relación tiene la muerte de su hijo Ramsés Alí con la aparición del Parkinson?

Uno de los capítulos más dolorosos en la vida de Elizabeth Dupeyrón fue la muerte de su único hijo, Ramsés Alí, en 2015, luego de asistir a un retiro espiritual en Tepoztlán, Morelos.

En una entrevista para “Ventaneando” en mayo de 2020, Elizabeth Dupeyrón relató con crudeza lo que, según su versión, vivió su hijo en los días previos a su muerte: “Tuvo esta señora en su casa a mi hijo agonizando tres días… Lo dejó morir, lo vio morir día con día y en lo que ellos seguían con sus ceremonias espirituales, mi hijo moría deshidratado”.

¿Quién es Elizabeth Dupeyrón y cuál es su trayectoria en la actuación?

Elizabeth Dupeyrón acumula más de 60 años de carrera artística y es considerada una de las figuras más entrañables del cine, teatro y televisión en México. Inició su camino en la actuación desde niña, a finales de los años cincuenta, y con el tiempo se convirtió en parte de producciones que marcaron época dentro de la cultura pop mexicana.

Entre sus trabajos más recordados están la cinta de terror “Hasta el viento tiene miedo” (1968), un clásico indiscutible del cine nacional, así como su participación en la producción estadounidense “The wild bunch” (1969). En televisión, dejó huella en telenovelas como:

“Gutierritos”

“Dos mujeres, un camino”

“Gotita de amor

“Cañaveral de pasiones” (1996)

“Cuidado con el ángel”, hasta su última aparición en “La gata” en 2014.



Elizabeth Dupeyrón forma parte de una verdadera dinastía artística mexicana: es hija de José Dupeyrón y Elizabeth Unda, hermana del actor Humberto Dupeyrón y de Sadi y Odín Dupeyrón. este último reconocido actor, escritor, director y productor, y tía de la actriz Natasha Dupeyrón, hija de Humberto. Actualmente, la actriz permanece retirada de la actuación, aunque su reciente reaparición pública deja ver que su relación con el público sigue tan viva como siempre.