Equipo de Ricardo Peralta abre redes alternas para pedir un alto al hate en su contra en LCDLFM

Este domingo en ‘La casa de los famosos México’ se armó un alboroto cuando Ricardo Peralta hizo un discurso en contra de Arath De la Torre en el posicionamiento, acusándolo de homofóbico.

Lo que no se esperaba era que el conductor de ‘Hoy’ le respondiera contundente y la gente apoyara al actor y presentador pues todos los seguidores del reality saben no ha tenido malos comportamientos con el coprotagonista de ‘Pepe y Teo’. Además, se han deslindado públicamente de Ricardo el diseñador que le envió ropa, actores como David Ortega y una asociación LGBT+, Círculo Diverso, que pidió que se disculpara por usar la bandera de la comunidad como estrategia, ya que no les representa e “invalida la lucha” de tantos años.

Esto fue la gota que derramó el vaso porque los televidentes ya lo estaban tundiendo en redes por sus comentarios dentro del reality show, así que este lunes, la agencia de representación del influencer anunció que no pensaban igual que Ricardo, así que terminarían su relación laboral una vez que salga del encierro.

Con todo el revuelo, desde hacía unos días los seguidores de Peralta en su cuenta de Instagram habían bajado continuamente y pasó de haber tenido más de un millón 100 a poco más de 700 mil este lunes. Por todo esto, ese mismo día la cuenta de Instagram de Ricardo Peralta desapareció, lo que fue celebrado por muchos internautas a los que ya no les cayó bien por sus actitudes dentro del programa de Televisa, pese a que él se cree uno de los integrantes fuertes.

Dos hipótesis jajajaj



1) El NyE novio de Ricardo ya dio de baja la cuenta para no perder más seguidores

2) Los que lo reportaron por hacerse pasar por Wendy Guevara lo lograron y le tumbaron la cuenta JAJAJJA#LaCasaDeLosFamososMx #RicardoPeralta #RicardoMiente pic.twitter.com/GWxSW0Cma1 — DAN MENDOZA 🦷💻 (@dadani_mendoza) August 19, 2024

Su equipo de redes sociales pide parar con las críticas contra Ricardo Peralta

Luego de la desaparición de la cuenta oficial del youtuber sin explicación por parte de su equipo de manejo de redes sociales, surgió una cuenta alterna en donde se anuncia que están haciendo esfuerzos para recuperar la cuenta original de Instagram.

“Se está tratando de recuperar la cuenta principal. Por el momento esta será la que se ocupará”, se lee en la primera publicación y adicionalmente en una historia se hace una súplica: “Paremos con el hate!!! Les pido a todos los que siguen atacando a Ricardo que paren por favor! Todos cometemos errores y es válido pedir disculpas y hacer un cambio de juicios y actitudes, que en su momento se hará. Seamos empáticos. Afuera es otra realidad y ninguna persona merece ser atacada de esta u otra forma”, agregaron.

Este fue el mensaje que dejaron en la cuenta alterna / Instagram: @torpecillo_

La cuenta que está sin verificar porque se abrió hace apenas unas horas que suspendieron la cuenta principal, cuenta con casi 4 mil seguidores y se puede encontrar como @torpecillo_

