Eric del Castillo es hospitalizado y entra a quirófano; este es su estado de salud

El reconocido actor Eric del Castillo, con una carrera de varias décadas en la televisión mexicana, se sometió recientemente a una operación de espalda a sus 90 años.

Hace unos días el actor comentó de propia voz que se sometería a esta cirugía debido a los dolores persistentes que tenía y que le impedían estar de pie por periodos de tiempo largo.

Los malestares que sufría fueron provocados por una caída que sufrió un día en la casa de su hija Verónica en 2021, misma que le provocó una fisura en un hueso y una herida en la frente.

Checa: Fallece cantautor, ganador del Festival OTI

Don Eric se sometió a una cirugía / Liliana Carpio

Ahora, el primer actor se debía someter a la cirugía después de la ruptura de dos tornillos que le habían sido colocados en la espalda anteriormente. “Tengo un problema. Me operaron de la espalda hace tiempo. Me caí en la casa de mi hija Verónica y se me rompieron dos tornillitos. Entonces me causan dolor”, explicó.

¿Cómo está don Eric tras su cirugía de espalda?

Su hija, Verónica del Castillo, confirmó la intervención quirúrgica en una entrevista con Maxine Woodside y dijo que la operación salió muy bien.

“Aquí me encuentro en el cuarto, esperando que suban a mi papá de la sala de recuperación. Acabo de hablar con él, y el doctor Víctor Sandoval, el cirujano que lo atendió, me dijo que todo salió perfecto”, compartió.

Respecto al estado de salud de su padre, Verónica añadió: “Él está súper tranquilo desde ayer. Lo llevé con el cardiólogo, quien mencionó que tenía una leve arritmia, pero también dijo que su presión es de un muchacho de 20, así que está superbién”.

Entérate: LCDLFMX: Exintegrante del team tierra podría unirse a Venga la alegría tras polémicas en Televisa

Además, Verónica destacó la actitud positiva de su padre frente a la cirugía: “Siempre ha sido muy confiado, tiene mucha fe. He puesto a toda la familia en oración y estamos tranquilos gracias a Dios”.

Se espera que Eric del Castillo retome sus actividades personales y profesionales en las próximas semanas. Por supuesto, la familia del actor continúa apoyándolo en su recuperación, aunque quien no se ha pronunciado al respecto es su hija Kate del Castillo.

Previo a someterse a la cirugía, don Eric todavía pudo terminar las grabaciones de la telenovela ‘Mi amor sin tiempo’ donde participa y que finalizará el 1 de noviembre.

Mira: Hija de Lupillo Rivera sufre accidente