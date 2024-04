Erik Díaz vive un amor con una mujer 30 años mayor en ´Marea de pasiones´ ¡De impacto!

Una de las telenovelas favoritas del público es actualmente ´Marea de pasiones´, que se transmite a las 9:30 de la noche y es producida por Giselle González y protagonizada por Oka Giner y Matías Novoa.

En esta trama, una pareja que sin duda está dando mucho de qué hablar es la que forman Walter, interpretado por Erik Díaz, un hombre joven y atractivo que vive al límite, siempre en busca de la próxima oportunidad para sacar provecho y que ve en Leonor, encarnada por Luz María Jérez, una mujer adinerada y de mundo a la que puede seducir y manipular para obtener beneficios económicos.

Erik Díaz en Marea de pasiones / Cortesía de Televisa

TVNotas platicó con Erik Díaz que nos platicó de cómo llegó a esta telenovela: “Yo tenía muchas ganas de trabajar con Giselle González desde siempre y cuando me ofrecieron audicionar, no lo dudé ni un momento y me quedé”.

Sobre la manera tan positiva en la que la gente ha recibido a su personaje, a pesar de que en teoría puede verse como un villano, nos dijo:

“Walter no es malo. Él siempre es franco de sus intenciones con Leonor. Él va por su ambición. Ella por su pasión, y al público le está gustando mucho”.

En cuanto a la pareja que forma con Luz María Jérez, quien es 30 años mayor que él, nos dijo Erik:

“Me tocó besarla y me pagaron. imagínate qué privilegio. Yo a ella la conocí en la telenovela ´Un refugio para el amor´ y ahora estoy encantado de trabajar con ella. Hay excelente comunicación. Cuando llegó la escena del beso, ya lo habíamos visualizado. Jamás nos sentimos incómodos. Es como estar en un taller de actuación trabajar a su lado”. Erik Díaz

Beso en la novela Marea de pasiones, Erik Díaz y Luz María Jerez / Cortesía de Televisa

Finalmente nos dijo qué más viene para su personaje: “Él está enamorado de Alma. Ella es la dueña de su corazón y vienen cosas muy interesantes. Se moverán las cartas dentro del establecimiento que tiene la familia Grajales, Walter mete las manos hasta el fondo y habrá quien tire la mordida. Definitivamente el público de TVNotas no se puede perder nuestra telenovela”.

