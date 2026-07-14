Ernesto D’Alessio presume lujosas vacaciones con su pareja, una modelo fitness: FOTOS

Ernesto D’Alessio terminó su relación con Charito Ruiz hace tres años debido a una supuesta infidelidad de su parte. El tiempo pasó y el cantante mexicano ya presume un nuevo amor con quien lleva más de un año. Así presumieron sus lujosas vacaciones. ¿Quién es la pareja actual del hijo de Lupita D’Alessio? Te contamos.

¿Por qué cortaron Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz? / Instagram: @charitodalessio

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¿Por qué terminaron Charito Ruiz y Ernesto D’Alessio?

En el pasado, TVNotas te contó que Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz, cuando él tenía 46 años, tenían problemas en su matrimonio debido a infidelidades del cantante.

En 2023 se confirmó su separación y una fuente cercana a la expareja nos contó que su proceso fue doloroso y que intentaron salvar su relación.

Charito Ruiz estuvo casada durante 16 años con el intérprete de ‘Con el alma en un cajón’. Cuando la desconfianza surgió por la infidelidad, tomaron terapia de pareja e incluso pidieron ayuda a Yuri y a su esposo Rodrigo, quien es un pastor.

Lamentablemente, la terapia no funcionó y Charito no logró perdonar a Ernesto porque también se enteró de que él llevaba años con su amante.

Ernesto D’Alessio / Facebook: Ernesto D’Alessio

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¿Quién es la pareja actual de Ernesto D’Alessio y a qué playa salieron?

El cantante mexicano, quien comenzó su carrera en la música pop y la actuación durante los años noventa, publicó fotografías en pleno romance con una creadora de contenido y vendedora de suplementos alimenticios.

Ernesto visitó el estado de nacimiento de su actual pareja: Sinaloa. En su publicación se observó que disfrutaron un paseo en barco por Los Mochis y en específico por el puerto comercial y pesquero de Topolobampo.

En su publicación, el cantante escribió un mensaje sobre su viaje al puerto mexicano:

Entre el mar, los paisajes y la calidez de su gente, entendí por qué Topolobampo tiene un lugar tan especial en el corazón de quienes lo conocen. Paisajes increíbles, los mejores mariscos del mundo y una hospitalidad que te hace sentir en casa. Ernesto D’Alessio

La mujer con la que Ernesto lleva más de un año de relación se llama Alejandra Galvez Araiza y ella, por su parte, escribió en sus redes sociales que lleva a Sinaloa en las venas.

Se puede observar que ambos llevan una vida dedicada al ejercicio y a una buena alimentación desde sus redes sociales. Suben videos en los que presumen sus capacidades físicas, en los que incluso ella logra cargar al cantante.

Ernesto D’Alessio y su pareja en viaje romántico al estado de nacimiento de ella / Redes sociales

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¿Quién es Alejandra Galvez Araiza, la pareja actual de Ernesto D’Alessio?

Desde hace más de un año, Alejandra Galvez ya cuenta con la aprobación de los hijos de Ernesto, así como de su mamá, Lupita D’Alessio.

