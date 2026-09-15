¿Es el fin de ‘La reina de los niños’? Tatiana responde: “Aún tengo energía para estar arriba del escenario”

Tatiana cumple 43 años de trabajo constante. De ser una estrella pop de los años 80, se convirtió en ‘La reina de los niños’ por más de 3 décadas. Ahora, a sus 57 años, se reencuentra con su pasado y está de gira por la República Mexicana, con su show Retro pop, donde desempolvó esos éxitos que la catapultaron a la fama y se está reconectando con ese público que en algún momento fue joven como ella.

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Tatiana / Instagram: @oficial.tatiana

¿Cómo será el próximo show de Tatiana?

En octubre próximo está por presentarse en un centro nocturno al sur de la CDMX con este show, donde recordará aquellos primeros éxitos que la posicionaron en el gusto del público. “Retomar mis inicios, mis orígenes, musicalmente hablando. Traeré vestuario icónico y esas memorias de las canciones que marcaron una generación y con la que ahora estamos reconectando, y además conocer público nuevo, que eran los niños de ‘El patio de mi casa’ y ahora están conociendo esta faceta. Es bien bonito todo esto que estoy viviendo. Cantar es lo que más me llena”.

“Me gusta mucho estar a la vanguardia, darle gusto a la gente que quiere oír las versiones de antes, pero también estoy haciendo nueva música. Hay canciones que fueron clásicas de los 80, pero ahora las modernizamos para que la gente se sienta identificada. Además, me he puesto a escribir temas que hablan de la etapa que estoy viviendo. Eso le ha gustado a la gente. Me cambio varias veces de ropa en los shows y hago mashups de canciones que sé que al público le gustarán. Hace poco di un show en Monterrey, donde fueron mis papás y se la pasaron bailando. Me decía mi mamá: ‘Me duelen los pies de tanto bailar’ (ríe). Es que es un show de 2 horas y media, y si a ellos les gusta lo que hago, a los fans más”.

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Luego de 3 décadas siendo ‘la Reina de los niños’, ahora la vemos en su show retro pop / Archivo TVNotas

¿Qué ideas tiene Tatiana para mantenerse vigente con su carrera artística?

Aunque sigue vigente y llena de vitalidad, sabe que la energía en el escenario para seguir haciendo los grandes espectáculos que hace para los niños podría acabar, por lo que está planeando e ideando una nueva forma para seguir vigente frente a los más pequeños de la casa, aunque no tiene una fecha certera. “Tengo un 10% menos de energía solamente. Seguiré cantando toda la vida y creando contenido, que es lo de hoy. A lo mejor en lo infantil, en el escenario que armamos, que es tan energético, llegará un momento que no podré hacer los shows, que son fuertes, aunque mi energía no se agota por ahora y no para. Lo que estoy planeando es hacer mi muñequita virtual, que ya la tengo registrada y toda la cosa, y hacerla más presente en estos shows infantiles, que es donde también los niños la pueden gozar más. Ya los shows Retro pop sí los seguiré haciendo yo”.

Tatiana entiende que esta carrera es de lucha día con día y que ahora es una mujer resiliente. “Cuesta llegar a hacer tu sueño realidad. En mi época, se usaba grabar el disco y estar en una disquera, donde te cobijaran. Llegar a eso me costó 10 años, pero el desafío fue mantenerme. Siempre he sido mi propia competencia. Yo me pongo la bara muy alta. Quiero que cada show sea mejor que el anterior en todo. Gracias al fandom aquí seguimos”.

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En los 80 también destacó como actriz junto a Pedro Fernández en las cintas ‘Un sábado más’ y ‘Vacaciones de terror 2' / Archivo TVNotas

¿Tatiana tiene planes de volver a tener pareja?

Finalmente, pese a no tener una pareja desde hace casi 10 años, confiesa que tenerla no está en sus planes, pero ahora que está viviendo sola y que sus hijos ya volaron, se ha reencontrado con la mujer con la que vive y siente.

“Ya que pruebas la soltería tan a gusto, ya no quieres regresar a estar en pareja. Estoy muy feliz. Me caigo tan bien, me quiero. El amor propio es el más importante. Me he conocido a mí misma de otra manera. Mis momentos de soledad y de tranquiliad son maravillosos. Tengo muchos amigos, y mi red de apoyo esta ahí y se los agradezco. Amo viajar, estoy conociendo nuevos lugares. No sé si quiero una relación, pero si llega alguien, cada quien en su casa. Eso sería lo más sabio”.

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Tatiana / IG: @oficial.tatiana

Tatiana fue una estrella juvenil en los 80

En 1984 ganó el Rostro del Heraldo y triunfó en el musical Kumán. Al año siguiente, lanzó su primer disco homónimo, con éxitos como “El amor no se calla”, al que le siguió “Chicas de hoy”.

En cine estuvo en Un sábado más, Vacaciones de terror y Pesadilla fatal. Ha lanzado 10 discos como solista pop y casi 20 como ‘La reina de los niños’, con éxitos como “El patio de mi casa”, “Pimpón” y “No me quiero bañar”.

En 2021 participó en ¿Quién es la máscara?, y en 2022 fue presentadora del reality show MasterChef México.

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