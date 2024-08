Especialista observa en Mariana Echeverría falta de empatía destructiva: “destruyó la carrera de su esposo”

La casa de los famosos México continúa acaparando titulares debido a las controversias que han surgido en el reality show. Una de las participaciones más comentadas ha sido la de Mariana Echeverría, quien ha sido objeto de severas críticas por parte de los internautas, al mostrar aspectos de su personalidad que el público no conocía. Sin embargo, muchos famosos que han compartido espacios con ella han comentado que así es su manera ser.

Tras su salida del programa, Echeverría fue recibida por su hermana, en lugar de su esposo e hijo, como muchos esperaban. Este hecho provocó especulaciones acerca de que Óscar Jiménez, su esposo, prefería no involucrarse en nada relacionado con el reality show en el que participó su esposa.

Días después, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Mariana aclaró la situación, refiriéndose a la ausencia de su esposo el día de su salida del programa. Según explicó, la ausencia de Jiménez se debió a compromisos laborales.

Mariana Echeverría “No apareció. No vino por mí. No puede. No es como de: ‘Ahorita vengo. Voy por mi esposa al foro a arreglar sus problemas de polémica y regreso después del partido’, no pueden. Si para casarme tuve que hacer circo, maroma y teatro, para venir al foro, pues no”.

Te puede interesar: Conductora de ‘Cuéntamelo ya’ envía fuerte mensaje a Mariana Echeverría tras polémica: “No te enojes”

Mariana Echeverría / IG@marianaecheve

Especialista en salud mental opina sobre las actitudes que tuvo Mariana Echeverría

Durante una transmisión del programa Chisme no like, el psicólogo Javier Suárez fue invitado para analizar las actitudes de Mariana Echeverría dentro de La casa de los famosos México. Aunque la entrevista tuvo lugar cuando Echeverría aún estaba en el reality show, las declaraciones de Suárez han generado controversia por sus fuertes observaciones respecto al comportamiento de la actriz.

En la entrevista, Suárez expresó su preocupación por la aparente indiferencia de Echeverría hacia su hijo. Según el especialista: “Han pasado semanas de que no ve a su hijo y lejos de tener una palabra de: ‘Lo extraño’. No, es: ‘Ese pin… escuincle’. Tiene dos nanas. Tienes dos choferes. Tiene quién le limpie. Tiene quién le haga… bueno, pero no tiene a su mamá”.

El psicólogo también señaló que, en su opinión, Mariana muestra una falta de empatía hacia los demás, lo que podría estar relacionado con ciertas tendencias.

El especialista en salud mental se basó en las actitudes que la conductora mostró en el reality y habló sobre las mujeres psicópatas. Sin embargo, dejó en claro que son generalidades y no podría decir nada más acerca de la salud mental de una persona en particular, ya que sería necesario realizar otros tipos de estudios.

“Pero creo que esta falta de empatía es muy importante para entender a “la psicópata”. Se basa en falta de empatía y si tú le reclamas algo, ¿qué te va a decir?: ‘Ay no manches, tienes dos choferes. Tienes dos nanas. No estés molestando’”.

Checa: Actores de Atrévete a soñar anuncian embarazo; será un bebé arcoíris

Mariana Echeverría habla de la posibilidad de ser madre de nuevo

Además, Suárez sugirió que esta supuesta i"ncapacidad para amar” ha tenido un impacto negativo en la relación de pareja de Echeverría y su esposo, el futbolista Óscar Jiménez.

“Esa incapacidad para amar repercute en la relación de pareja, Eliza, y quiero que veas esto que te voy a decir… De 2019 para acá, que es cuando se casa Mariana con su esposo Óscar, Óscar tiene una caída en su carrera. Tiene una caída en la que de ser titular de un equipo ya no está en ese equipo. Empieza por no ser titular. Después lo sacan y se va a otro equipo a la banca, a la reserva, y hasta hace poco no le habían dado chance de jugar aún. Esto indica la poca confianza que tienen los directores del equipo”. Psicólogo Javier Suárez

Finalmente, el psicólogo aventuró que la convivencia con una persona con alto índice de destructividad podría estar afectando negativamente la autoestima de Jiménez, repercutiendo en su vida profesional: “Tener a una persona conviviendo así contigo va destruyendo la autoestima. Va destruyendo la familia. Va destruyendo muchas cosas, y podría ser definitivamente una casualidad el tema de ésta caída de Óscar por la edad, por muchas cosas. Me aventuro a decir que convivir con una persona con alto índice de destructividad puede minar la autoestima de la persona, repercutiendo en su vida profesional”.

Te puede interesar: ¡Lo cumplieron! Team ‘Mar’ cumple su promesa y arman fiesta ¡de puro gas! Uno de ellos vomitó