Estrellita de plata se retira a los 24 años y revela su identidad: ¿qué la llevó a quitarse la máscara?

La lucha libre mexicana suma una historia que ha generado conversación en redes sociales. “Estrellita de plata”, joven gladiadora de 24 años, anunció su retiro del ring y decidió quitarse la máscara, revelando así su identidad después de varios años de carrera profesional.

Lucha Libre mexicana / Canva

¿Quién es Estrellita de plata y cuál es su verdadero nombre?

“Estrellita de plata” es el nombre profesional de Eira Nayeli Rodríguez, luchadora mexicana originaria de Río Verde, San Luis Potosí. Con 24 años de edad, formó parte de una nueva generación de mujeres que han ganado espacio en la lucha libre nacional.

Durante su trayectoria destacó por su participación constante en funciones y por el crecimiento que mostró dentro del ring. Sin embargo, tras anunciar su retiro, también decidió quitarse la máscara, un elemento emblemático dentro de este deporte y que suele resguardar la identidad de quienes la portan.

En una publicación compartida en Instagram, la joven expresó lo que significó su personaje en su vida personal.

“Me duele tanto ya no poder seguir luchando, pero me voy contenta por todo lo que logré, por cosas que nunca imaginé hacer. ‘Estrellita’ sacó lo mejor de mí, me ayudó a vencer mis miedos, me ayudó en una depresión que tenía… ‘Estrellita, gracias por todo’” Estrellita de plata, Eira Nayeli Rodríguez

La revelación de su rostro marcó un momento importante en su carrera, ya que la máscara representa tradición, identidad y legado dentro de la lucha libre mexicana. Al retirarse, optó por mostrarse públicamente como Eira Nayeli Rodríguez.

¿Por qué se retiró Estrellita de plata de la lucha libre?

La propia luchadora explicó que su retiro está relacionado con su salud mental y física. De acuerdo con sus declaraciones, enfrenta un proceso de duelo por la muerte de su hermana Melissa, situación que impactó directamente en su estabilidad emocional.

Según compartió en redes sociales, a raíz de esta pérdida comenzó a presentar síntomas de depresión y ansiedad. También señaló que se refugió en la comida, lo que derivó en un aumento de peso y en críticas a través de plataformas digitales.

“El motivo de mi retiro es por mi salud -o paz mental- y salud física, ya que no me encuentro en las mejores condiciones para volver. Este deporte me enseñó y me llevó a conocer personas excelentes que tal vez no volveré a ver” Estrellita de plata, Eira Nayeli Rodríguez

Además del proceso emocional, detalló que presentó problemas de tiroides y anemia tras intentar ponerse en forma nuevamente. Estos factores influyeron en su decisión de priorizar su bienestar antes que su continuidad profesional.

En su mensaje también pidió empatía ante las situaciones personales que enfrentan las personas detrás de los personajes públicos. “Antes de juzgar piensen lo que pasa cada persona (...). Todos tenemos luchas y a veces nadie lo nota”, compartió.

Estrellita de plata / Facebook

¿Estrellita de Plata podría regresar al ring?

Aunque confirmó su retiro, Eira Nayeli Rodríguez no cerró por completo la puerta a una posible segunda etapa en la lucha libre. En sus publicaciones señaló que espera volver a luchar, ya que lo considera su sueño, pero aclaró que lo hará únicamente cuando se encuentre en mejores condiciones.

“Espero pronto volver a luchar porque es mi sueño y voy a regresar. Les prometo que si vuelvo a luchar, ya no llevaré mi máscara. Les prometo que si hay una segunda oportunidad, daré el 100%” Eira Nayeli Rodríguez, Estrellita de plata

Con esta declaración dejó abierta la posibilidad de un eventual regreso, aunque sin una fecha definida. También adelantó que, de concretarse, competiría sin máscara, lo que marcaría una nueva etapa en su trayectoria.

Mientras tanto, la joven se mantiene activa en redes sociales, donde ha continuado compartiendo mensajes relacionados con su proceso personal. Su historia ha generado reacciones entre aficionados de la lucha libre y usuarios que han seguido de cerca su carrera.

El retiro de “Estrellita de plata” ocurre en un momento en el que la lucha libre femenina mantiene presencia en distintas arenas del país y continúa ampliando su público. La decisión de Eira Nayeli Rodríguez se suma a los casos de deportistas que han priorizado su salud integral ante las exigencias físicas y emocionales del deporte profesional.

Por ahora, la luchadora de Río Verde, San Luis Potosí, ha dejado claro que su prioridad es recuperar su estabilidad. Su mensaje, difundido el 2 de febrero, marcó el cierre de una etapa que comenzó bajo una máscara plateada y que hoy se transforma en una nueva fase bajo su nombre real.

