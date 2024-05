Eugenio Derbez revela estar preocupado por su encuentro con Victoria Ruffo en el nacimiento de su nieta

Eugenio Derbez ha expresado su emoción ante el próximo nacimiento de su nieta, aunque también manifestó cierta preocupación por la posibilidad de reencontrarse con su exesposa, Victoria Ruffo.

En una entrevista para el programa ¿De primera mano’, Derbez reflexionó sobre cómo su hijo José Eduardo Derbez está manejando su debut como padre y cómo este evento podría impactar en su propia vida.

Eugenio Derbez siente orgullo y nerviosismo por José Eduardo

Eugenio Derbez comentó sentirse orgulloso y nervioso por José Eduardo, resaltando la madurez que su hijo ha demostrado en esta nueva etapa en la que se convertirá en papá junto a su novia Paola Dalay.

“Estoy nervioso, pero muy orgulloso de José Eduardo. Le noto una madurez que ya hubiera querido tener cuando me convertí en papá. Me hubiese gustado regalarle, en mi caso con José Eduardo, una relación sana con su mamá, pero no se dio por mil razones. Lo último que quiero es seguir con esto”.

Eugenio Derbez asegura que su hijo, José Eduardo será mejor papá que él / Instagram

Eugenio Derbez teme por su encuentro con Victoria Ruffo

El actor expresó su esperanza de que el nacimiento de su nieta pueda servir como un puente para mejorar la relación con su ex Victoria Ruffo.

“Creo que la bebé nos va a unir de alguna manera. No te creas, estoy un poco preocupado por ese encuentro que no sé cómo se vaya a dar. Yo creo que la gente está más preocupada por nuestro reencuentro que por el nacimiento de la bebé”. Eugenio Derbez

Derbez insistió en que la protagonista debe ser la bebé y no el reencuentro con Ruffo. “La protagonista debe ser la bebé, pero ya qué aburrición. Ojalá esto haga que tengamos una mejor convivencia”, expresó sobre su expectativa de mejorar la relación con Victoria Ruffo.

José Eduardo Derbez, Paola Dalay, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez / Redes sociales

El actor también reflexionó sobre su propia paternidad, confesando que le hubiese gustado pasar más tiempo con sus hijos cuando eran niños. “Siento que les debo tiempo, nunca fui un padre voluntariamente ausente, pero creo que un hijo necesita lo más que se pueda de tu tiempo. Pero voluntad siempre hubo, me partía en 10 para verlos”, concluyó Derbez.

