Exconductor de ‘Sale el sol’ debuta en ‘Hoy’

El conductor Rafael Oropeza, quien en 2023 sorprendió al público al ser despedido de ‘Sale el sol’, debido a supuestos problemas migratorios, según anunció Alex Kaffie en su momento; hizo su regreso a la televisión de una manera inesperada en el programa ‘Hoy’.

Rafael apareció en el exitoso matutino de Televisa, donde debutó como uno de los participantes del reality ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

Rafael Oropeza, quien fue una de las caras de la nueva etapa del matutino de Imagen Televisión, comenzó su participación en el programa ‘Hoy’ este lunes 7 de octubre. El venezolano compartirá pista de baile con Paola Durante, exparticipante de ‘La casa de los famosos México’, y juntos demostrarán sus habilidades en el escenario.

Rafael y Paola son pareja en Las estrellas bailan en Hoy / Instagram

Durante su debut, Rafael se mostró emocionado por la oportunidad y aseguró que no la desaprovecharía: “Estoy muy emocionado, créanme que voy a dar lo mejor de mí en cada uno de los bailes. No desaprovecharé la oportunidad que me están dando de estar en este mágico programa”, comentó.

Oropeza y Paola Durante sorprendieron con una salsa que recibió 22 puntos de los jueces, empatando con la pareja de Caeli y Aristeo Cázares. La maestra Ema Pulido, quien forma parte del jurado, no dejó de halagar al conductor, mencionando que estaba “guapísimo”. A lo largo de su baile, Rafael de 30 años se mostró coqueto con Paola, y se pudo percibor una buena conexión entre ellos: “El amor puede entrar por los pies y el baile”, comentó, mientras disfrutaban de su actuación y ella le reiteraba que estaba a punto de cumplir 50 años.

Rafael Oropeza en ’Sale el sol’

Rafael tuvo una breve y controversial etapa en ‘Sale el sol’. En septiembre de 2023, fue presentado como uno de los conductores principales del programa. Sin embargo, apenas una semana después, tuvo que abandonar el matutino debido a supuestos problemas migratorios. En ese momento, el periodista Álex Kaffie reveló que la salida de Oropeza se debió a que no tenía sus papeles migratorios en regla para trabajar en México y tuvo que salir.

Pese a esta situación, Rafael se despidió de manera cordial y en su despedida, expresó: “Grupo Imagen, de verdad, muchísimas gracias. Es un momento que significa mucho para mí porque a partir de ahora marca la evolución”.

Ocho meses después de su salida de Imagen Televisión, Oropeza fue visto en las instalaciones de TV Azteca, donde se rumoró que acudió a pedir una oportunidad para regresar a la televisión, pero ahora reapareció en ‘Hoy’ de Televisa.

Fue conductor de Sale el sol / Instagram

¿Quién es Rafael Oropeza?

Rafael Oropeza nació el 4 de enero de 1994 en Venezuela. Es actor, modelo y presentador, y comenzó su carrera como conductor en ‘Vitrina’ de Televen. Su notoriedad aumentó cuando participó en la competencia de ‘Mister Venezuela’ en 2015, donde terminó entre los cinco mejores. También ha trabajado en TV Azteca Guatemala y, más tarde, en ‘Sale el sol’ en Imagen Televisión.