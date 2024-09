Exhiben a Ricardo Peralta en Cuéntamelo ya!; así reacciono a sus videos comiéndose los mocos: “Perdónenme”

El influencer y comediante Ricardo Peralta se convirtió en el séptimo eliminado de ‘La casa de los famosos México’. Tras más de un mes de ser habitante de ‘La casa’, el público decidió que él no debía seguir en el juego.

Recodemos que el creador de contenido estuvo envuelto en diversas polémicas en el reality. Despotricó contra Karime Pindter. Le reclamó al team ‘Mar’ por “desterrar” el colchón de Sian del cuarto, así como tachó a Arath de la Torre de hacer comentarios homofóbicos, de lo que nadie creyó que tuviera razón y hasta una organización de la comunidad LGBTQ+ se reprobó. ¡También habló mal de Ceci Galliano!

Eso no es todo, el influencer también fue criticado en las redes sociales, tanto que perdió seguidores, le tumbaron su cuenta de Instagram y su agencia se deslindó de sus actos. Además, la mayoría arremetió en contra de sus pucheros y su maña de comerse los mocos.

Ricardo Peralta reacciona a sus polémicas acciones de ‘La casa’ en ‘Cuéntamelo ya!’

Como la mayoría de los expulsados de ‘La casa de los famosos México’, Ricardo está en proceso de dar entrevistas a todos los medios después de su salida del reality.

En esta ocasión, le tocó asistir como invitado a la más reciente transmisión de ‘Cuéntamelo ya!’. En el cual las conductoras no se tentaron el corazón y le enseñaron todo lo que dio de qué hablar en su participación en la competencia.

De principio, Peralta manifestó que ya se enteró de algunas cosas, ya que le dieron su teléfono esta madrugada. Señaló que ya sabe que México vio que se come los mocos.

“50 días sin ver la televisión está padre (...) No supe, sigo sin saber (qué pasó). Me dieron el teléfono a las 3 de la mañana, hoy ha sido de muchas entrevistas y me he enterado de que México ya vio que me como los mocos, que lo del colchón, si algo yo pudiera decir que no hubiera pasado, es lo del colchón”. Ricardo Peralta

¿Qué dijo Ricardo sobre sus polémicas en ‘La casa’?

Pese a lo anterior, la producción del programa también le mostró una recopilación del momento en que se come los mocos y él dijo: “Sabía que tenía este hábito. No es como que me coma los mocos, es que me da más asco explicarles, México. Lo que pasó, pasó”.

En cuanto al colchón de Sian, Ricardo comentó: “Cuando estás viviéndolo es otra cosa. Algo en mí ardió, tampoco fue como que yo (gritara), todo se descontroló y despuesito de eso dije: ‘Una disculpa porque mañana voy a decir qué oso’”.

Ricardo Peralta vuelve a ofrecer disculpas por su comportamiento en ‘La casa de los famosos México’

Con respecto al bullying hacia Briggitte, el comediante recalcó que no estuvo bien que no la apoyara en su momento, después de ver que Mariana Echeverría sí hacía fuertes comentarios en su contra.

“Es una deuda que tengo aquí en mi corazón (...) Me tomó tiempo, porque de pronto el juego y yo no soy la más hábil de la mente, pero para mí es importante saber ciertas cosas y quiero saber que tu corazón está bien porque sí la cajeteé”. Ricardo Peralta

Concluyó: “Una disculpa a la televisora, del mensaje anterior, donde decía que no le debo nada a nadie. Sí le debo la invitación. La verdad es que aprovecho este espacio para decirle a Televisa: ‘Gracias por invitarme, a las personas que confiaron en mí'”.

