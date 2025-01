Exhiben video de Maribel Guardia hablando de la educación de su nieto: “No me voy a meter”

La actriz Maribel Guardia está en el centro de una polémica tras haber tomado acciones legales contra Imelda Garza Tuñón, madre de su nieto y viuda de su hijo Julián Figueroa.

Esta situación se desencadenó debido a acusaciones sobre la supuesta incapacidad de Imelda para cuidar al menor. Al mismo tiempo, ha resurgido un video donde Guardia comenta sobre la crianza de su nieto, generando opiniones divididas en redes sociales.

Checa: Maribel Guardia se habría enterado que Ime Tuñón medicaba a su nieto para irse de fiesta, según filtraciones

La actriz sostiene una muy buena relación con su nuera, Imelda Garza Tuñón. / Instagram: @imetunon / @maribelguardia

Acciones legales de Maribel Guardia contra Imelda Garza Tuñón

El 21 de enero, Maribel Guardia confirmó que inició un proceso legal contra Imelda Garza Tuñón. En sus declaraciones, Guardia señaló que Tuñón habría incurrido en conductas que podrían poner en riesgo la seguridad del menor. Entre las acusaciones se menciona el supuesto consumo de alcohol y sustancias, además de la presencia de personas extrañas en su domicilio.

Las autoridades determinaron que el pequeño permanecerá temporalmente bajo el cuidado de Maribel Guardia por un periodo de diez días mientras se realiza una investigación sobre las acusaciones.

Sin embargo, Guardia también subrayó que su intención no es separar al menor de su madre, siempre y cuando ella pueda demostrar que está en condiciones de brindarle un entorno seguro: “Quiero que el niño esté con su madre, pero es importante que ella esté sana y plena de sus facultades”, declaró.

Te puede interesar: Maribel Guardia: su opinión de los romances de Imelda Tuñón tras el fallecimiento de Julián Figueroa

Maribel Guardia / Redes sociales

La respuesta de Imelda Garza Tuñón y las pruebas toxicológicas

Imelda Garza Tuñón, por su parte, ha decidido enfrentar las acusaciones y continuar con el proceso legal. La madre del menor afirmó estar dispuesta a someterse a las pruebas necesarias para demostrar que está en condiciones de cuidar a su hijo. “Estoy abierta a realizarme todas las pruebas que las autoridades consideren necesarias para aclarar mi situación y demostrar mi inocencia”, manifestó.

Addis Tuñón, periodista y tía de Imelda, compartió que su sobrina ya se sometió a pruebas toxicológicas de manera voluntaria. Durante el programa De primera mano, Addis explicó que Imelda acudió a varios laboratorios para realizarse los análisis necesarios y también se aplicó pruebas caseras: “Ella quiere dejar claro que está comprometida con la verdad y el bienestar de su hijo”, afirmó Addis.

También puedes leer: Maribel Guardia vs. Imelda Tuñón: los presuntos motivos por los que no dejaron al niño con la familia materna

Imelda Tuñón llega a Fiscalía. / Instagram: @imetunon

Resurge un video de Maribel Guardia opinando sobre la crianza de su nieto

En medio de este conflicto, un video antiguo de Maribel Guardia se ha viralizado en redes sociales. En él, la actriz habla sobre la educación que su hijo Julián Figueroa y su nuera Imelda Garza Tuñón le daban a su nieto. Durante una entrevista en el programa Montse&Joe, Maribel compartió su perspectiva sobre la crianza del pequeño.

“Cuando tuve ese bebé en los brazos fue lo más bello de este mundo. Es muy independiente, y mi nuera Imelda lo ha hecho así, al igual que Julián. Yo hay cosas que digo: ‘Ay, mejor no me meto’”, comentó Maribel durante la entrevista.

Además, relató una ocasión en la que invitó a su hijo y a su nuera a vivir con ella por cuestiones de seguridad: “Un día se vinieron a vivir conmigo porque había mucha inseguridad en Cuernavaca. Les dije: ‘Miren, vánganse y yo prometo no meterme en nada que ustedes no me digan’”.

Maribel también reconoció que la crianza de su nieto es diferente a la forma en que ella educó a su propio hijo: “Ellos han puesto muchos límites. Julián era muy estricto porque decía que yo no fui tan estricta con él. Yo los veo y prefiero no intervenir”.

El video ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios defienden la postura de Maribel Guardia, mientras que otros critican su intervención en la vida de su nieto y su nuera. Algunos de los comentarios fueron:



“Pues ya se metió de más”,

“Maribel Guardia lo único que está haciendo es proteger a su nieto, y necesita pruebas para respaldar sus acciones”, “Le creo Maribel”.

Mientras las autoridades determinan el futuro pequeño, la opinión pública sigue atenta al desenlace de esta disputa. Por ahora, Maribel Guardia ha reiterado su compromiso con el cuidado de su nieto, mientras que Imelda Garza Tuñón busca demostrar que no bebe ni usa sustancias.