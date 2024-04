Faisy presenta ‘Queens of night': seis mujeres rockeando

Hace un año Faisy inició una gran aventura como productor, el espectáculo ‘Queens of night’, que ahora se presenta con gran éxito todos los miércoles en el bar Asha al sur de la CDMX.

Al respecto platicamos con el actor y conductor que nos dijo:

“Quise salir de mi zona confort. La vida me ha dado tanto que quise montar una base de apoyo para gente muy talentosa que recibieran una oportunidad como a mí me la dieron, y sentí que no había un show de puras mujeres y de rock. Y quienes están acá tienen unas ganas enormes de proyectar su arte”.

¡Y nos dio una exclusiva! “Ya vamos a comenzar con proceso de composición y ya grabaron su primer sencillo. Es un cover, ´Rollin´ de Limp Bizkit. Estamos por estrenarlo, y es para que empiecen a sonar en la radio. Ya tenemos planes para ir a Querétaro, Monterrey, Guadalajara y que entiendan que es un show de seis solistas. Es como una liga de la justicia y cada una tiene su súper poder y en el escenario hacen magia. También en nuestras redes sociales nos pueden contratar para eventos privados”, dijo el actor.

También conversamos con las integrantes de este show. Prudence, quien fue finalista en ´La voz México´ nos comentó: “Yo desde el año pasado decreté que quería estar en un show así y llegó inesperadamente, en Asha se siente una magia muy especial, aquí empezó Matute y ahora llenan Arenas CDMX”.

Por su parte Anaís Loz, que ha participado en Rent, Los miserables, Mentiras y Ghost, entre otras, nos dijo: “Desde que vi el proyecto me entusiasmó mucho y pude estar acá. Es un formato de concierto en rock tanto en inglés como en español, temas cantados por mujeres impresionantes, un viaje que te va a llevar por distintas décadas”.

Mientras que Abi Gómez, que es venezolana y ha trabajado en Europa, señaló: “Y no es rock pesado. Es un show lleno de sorpresas, temas pop convertidos al rock como Flowers de Miley Cyrus, Bad romance de Lady Gaga”.

Erika Albero, de nacionalidad española, ha sido corista de figuras como Enrique Bunbury, José José y Yahir, agregó: “No es un show para puristas del rock. Hay temas hasta de Britney Spears que ni te imaginas con unas versiones increíbles”.

Abi Ocampo llegó a ‘Queens of rock’ por medio de unas audiciones que hizo Faiysy y es todo un reto para ella: “Tenemos una responsabilidad muy grande al interpretar canciones de grandes cantantes. Me ha llevado a sacar todas mis capacidades”.

Gabriela Torres nos dijo: “Además es muy padre que tenemos interacción con el público, el poder meterlos en nuestra atmósfera y que pasen una de las noches más increíbles de su vida. Somos puras mujeres en el escenario y es maravilloso cómo hemos conectado en el escenario”.

Finalmente Faisy hizo una invitación al público de TVNotas: “No se lo pueden perder. Se van a llevar una súper experiencia de música y vibrar al máximo”.

