Fallece famoso cantante surcoreano a los 43 años: investigan la causa de su muerte y si fue sobredosis

La industria del entretenimiento se viste de luto tras el fallecimiento de Choi Wheesung, reconocido cantante de R&B en Corea del Sur. Su familia reportó su desaparición y, poco después, fue hallado sin vida en su residencia. Actualmente, la policía investiga las circunstancias en las que ocurrió su deceso.

Hallan sin vida a Wheesung en su apartamento en Seúl

Este lunes 10 de marzo, la escena musical surcoreana se conmocionó con la noticia de la muerte de Choi Wheesung, también conocido como Realslow. El cantante, de 43 años, fue encontrado sin vida en su departamento en Gwangjin, al este de Seúl.

Según el medio Korea joongang daily, la familia de Wheesung notificó su desaparición antes del hallazgo. Posteriormente, la policía local llegó al domicilio alrededor de las 6:29 p. m., confirmando su muerte en el lugar.

Los primeros reportes indican que no se hallaron signos evidentes de violencia o robo en la escena. No obstante, se manejan diversas hipótesis, entre ellas un posible suicidio o una sobredosis.

Posibles causas de muerte del cantante surcoreano Wheesung

Medios locales especulan que Wheesung pudo haber sufrido un paro cardíaco antes de su fallecimiento. Sin embargo, las autoridades aún esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa exacta.

“Parecía que había pasado una cantidad significativa de tiempo desde su muerte”, indicaron fuentes policiales. Además, se investiga si el artista dejó alguna nota antes de su deceso.

En respuesta a esta pérdida, su agencia, Tajoy Entertainment, emitió un comunicado oficial: “Nos duele profundamente compartir esta devastadora noticia con los fans que siempre han apoyado a Wheesung. Les pedimos que lo mantengan en sus pensamientos y oraciones para que pueda descansar en paz”.

Wheesung y sus problemas de salud y legales

A lo largo de los últimos años, el cantante enfrentó diversos problemas de salud y dificultades legales. En 2021, recibió una sentencia suspendida de dos años debido al consumo recurrente de propofol, un anestésico controlado.

En 2020, Wheesung ya había sido encontrado inconsciente tras el abuso de etomidato, otra sustancia con efectos sedantes similares al propofol. Estos antecedentes han llevado a la especulación de que su muerte pudo estar relacionada con el consumo de medicamentos.

La trayectoria de Wheesung en la música

Choi Wheesung nació el 5 de febrero de 1982 en Seúl, Corea del Sur. Inició su carrera musical en 1999 como parte de la agrupación A4. No obstante, alcanzó la fama tras debutar como solista, consolidándose como una de las figuras más influyentes del R&B en su país.

Con su distintiva voz y emotivas baladas, ganó el corazón del público con temas icónicos como Can’t you (2002), Insomnia (2009) y Even though of marriage (2010).

Además de su faceta como cantante, también se desempeñó como compositor y productor, colaborando con diversos artistas de la industria musical surcoreana. Su legado de más de dos décadas lo posiciona como una de las figuras más emblemáticas del género R&B en Asia.