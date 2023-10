Fallecimientos, escándalos y romances: este es el top 5 de los chismes de la semana

Te contamos los acontecimientos en la farándula más sorprendentes de la semana. Aquí está el top 5 de los chismes que marcaron la segunda semana de octubre.

1. Jawy Méndez orilla a conductor de Hoy a salir del clóset en Hotel VIP

Jawy Méndez, quien saltó a la fama en ‘Acapulco Shore’, participa en el reality ‘Hotel VIP’, conducido por Roberto Palazuelos.

El pasado 10 de octubre, Jawy fue duramente criticado en redes sociales debido a que durante una nominación del concurso, “presionó" a Fer Sagreeb para que confesara su orientación sexual de forma pública.

“Es algo como más personal, de alguien que siento que no está siendo él mismo y lejos de que sea algo que te afecte, quiero de corazón ayudarle porque he pasado por esto con algunos otros amigos, y espero que me tome la palabra. Conozco un poco de su vida fuera de esto y siento que aquí no está siendo él... mi voto es para ti Fer”.

Las declaraciones afectaron a Sagreb. No aguantó más y estalló en llanto. Sus amigos fueron detrás de él para consolarlo. Sin embargo, abrió su corazón y reveló que es homosexual.

El exshore obligó a que Fer saliera del closet / Instagram: @fersagreeb / @jawymendez_oficial

Ve la nota completa aquí: Jawy Méndez orilla a conductor de Hoy a salir del clóset; en redes lo cancelan

2. Fallece a los 53 años el supuesto hijo no reconocido de José Luis Rodríguez, el Puma

El pasado 11 de octubre, se dio a conocer el fallecimiento de Juan José Rodríguez, el Puma junior, presunto hijo de José Luis Rodríguez, ‘el Puma’, a la edad de 53 años, en Colombia.

La noticia fue confirmada por sus supuestas medias hermanas, Lilibeth y Liliana Morillo, hijas de José Luis Rodríguez, a través de sus redes sociales. De acuerdo con su comunicado, “las causas de su muerte aún son desconocidas y se estarán realizando las respectivas investigaciones”.

Juan José Rodríguez, mejor conocido como ‘el Puma junior’, era originario de Caracas, Venezuela. Por más de 35 años se dedicó al mundo del entretenimiento como actor, productor y cantante.

Fue gracias a su gran parecido con el Puma que se llegó a especular que era su hijo no reconocido. Ante esto, el mismo José Luis aclaró que el Puma junior era su sobrino.

Ve la nota completa aquí: Fallece a los 53 años el supuesto hijo no reconocido de José Luis Rodríguez El Puma

3. Nicki Nicole niega romance con Peso Pluma y supuestamente lo compara con un perro

El pasado 11 de octubre se viralizó en redes sociales un fragmento de una entrevista de radio, en la cual Nicki Nicole, quien muchos creían era la pareja de Peso Pluma, negó ser novia del cantante de corridos tumbados. Su forma de explicarlo indignó a los fans de Peso Pluma, debido a que Nicki Nicole usó la comparación de un perro o un bolso para dejar claro que no son novios.

“Si vos todos los días sales con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro, entiendes, es normal. No estoy diciendo que seas un perro, es como si todos los días te ven con el mismo bolso, nosotros vamos juntos para todos lados y la gente va a decir ‘qué onda’”.

Tras las críticas Nicki Nicole aclaró en sus redes sociales: “Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quiero”.

Peso Pluma tampoco tardó en pronunciarse y salir en defensa de Nicki: “Solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir, al final siempre se va opinar y malinterpretar las cosas. Al igual que Uds somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado”, escribió el cantante en Twitter.

Ve la nota completa aquí: Nicki Nicole niega romance con Peso Pluma y lo compara con un perro; ¡Directo a la friendzone!

4. Galilea Montijo fue captada junto a Isaac Moreno, ¡sellaron su amor en el callejón del beso!

La tapatía nuevamente se volvió viral en las redes sociales, dado que fue captada disfrutando un romántico momento junto a su novio Isaac Moreno en Guanajuato.

Este 9 de octubre el programa Hoy compartió las fotos dónde Galilea selló su amor con Isaac en Guanajuato. Ambos posaron frente a la cámara de la productora de Hoy Andrea Rodríguez y Galilea no perdió la oportunidad de demostrar su indiscutible atracción hacia el modelo español y hasta ¡le agarró una pompa!

Galilea Montijo estaría estrenando galán / Instagram: @ipmoreno @galileamontijo

Fue hasta este lunes 9 de octubre que Andrea mostró la foto en el programa Hoy. Sin embargo, ésta ya se había compartido en redes sociales el pasado fin de semana.

Ve la nota completa aquí: Galilea Montijo vive romántico momento junto a Isaac Moreno, ¡sellaron su amor en el callejón del beso!

5. Niurka revela infidelidad a Juan Osorio con Mauricio Islas

El 10 de octubre se dio a conocer el adelanto del estreno del video pódcast ‘Pequeño detalle con Mama Niu’ en el que Niurka hablará de temas candentes sobre su vida.

Un reportero de Venga la alegría, fue quien estuvo entrevistando a la vedette para sus primeros programas, donde confesó que le fue infiel al productor Juan Osorio, padre de Emilio Osorio.

Niurka le puso el cuerno a Juan Osorio con Mauricio Islas, confiesa en su podcast, según reportero de VLA / YouTube

El reportero comentó que se trata de Mauricio Islas, uno de los galanes de las telenovelas de TV Azteca, con quien Niurka le fue infiel a Juan Osorio. “Está muy fuerte (el programa), hace unas revelaciones de que tenía pasión con Mauricio Islas en los camerinos de Aventurera y Juan Osorio estaba ahí”, comentó en el matutino.

Ve la nota completa aquí: Niurka confiesa que le fue infiel a Juan Osorio con un famoso actor