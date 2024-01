Famosa actriz de Televisa dejó las telenovelas y ahora se gana la vida vendiendo suplementos alimenticios

A finales de la década de los noventa y principios de los 2000, Joana Benedez destacó como una de las actrices favoritas de Televisa, la actriz rumanomexicana cautivó con su talento y belleza en telenovelas como ‘Amigas y rivales’, ‘Mujeres engañadas’, ‘Dos hogares’

Fue hace más de una década, cuando la actriz de origen rumano, decidió alejarse del ambiente artístico. Sin avisar y de la nada, dejó de aparecer en las telenovelas y ahora se gana la vida vendiendo suplementos alimenticios.

La actriz conquistó las telenovelas con su talento y belleza. / Facebook: Joana Benedek

Checa: Conductor de Uber acusado de agredir a Adriana Fonseca da su testimonio y comparte video

Joana Benedek dejó las telenovelas repentinamente por esta razón

Fue en el 2012 cuando Joana Benedek se retiró del ambiente artístico de manera repentina. El último proyecto en el que participó fue la telenovela llamada ‘Dos hogares’ y tuvieron que pasar más de 10 años para que se volvieran a tener noticias de la actriz, quien hace un par de años fue abordada por la prensa y explicó que hizo a un lado su fama para viajar por el mundo, pues sentía que necesitaba un descanso para probar algo nuevo.

Según la actriz, durante este viaje de descubrimiento interior se especializó en distintos temas como la espiritualidad, astrología y la religión.

Ahora, gracias a sus redes sociales, internautas descubrieron que Joana Benedek se gana la vida vendiendo suplementos alimenticios, los cuales, son productos especializados en la dieta Keto o cetogénica, que busca una alimentación alta en grasas, adecuada en proteínas y baja en carbohidratos.

Checa: La casa de los famosos: Los nuevos confirmados del reality de Telemundo ¡Hay sorpresas!

Joana Benedek ofrece en sus redes su marca con suplementos alimenticios. / Captura de pantalla/ página web

Cabe mencionar que, hasta donde se sabe, Joana es promotora de la marca, la cual, oferta sus productos a precios que van desde los 2 mil pesos mexicanos hasta los 7 mil.

Joana Benedek ofrece en sus redes su marca con suplementos alimenticios. / Captura de pantalla/ página web

Ella misma ha declarado que tiene otros negocios, de los cuales, no ha ofrecido detalles. Además, se sabe que de manera ocasional también imparte conferencias relacionadas con la espiritualidad y otros temas en los que se especializó tras dejar la actuación.

Checa: Alfredo Adame arremete contra Wendy Guevara y afirma que es un “hombre gordo sin talento”

Joana Benedek no tiene planes de volver a la televisión, pero tampoco lo descarta

En febrero de 2023, Joana fue entrevistada por la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde explicó que en los últimos años ha dado prioridad a su vida personal. Señaló que las personas evolucionan, y con ello, cambian sus objetivos en función de su enfoque, percepción y momento en la vida.

“Me di cuenta de que ser exitosa en mi carrera no me proporcionaba la total paz y felicidad que buscaba. Cuando uno tiene una carrera de tantos años, es mentira decir que no te hace falta, pero son cosas que tienes que experimentar en otras áreas de tu vida, punto. Si te das cuenta que somos almas en evolución y lo único que encontramos aquí son medios de alcanzar nuestra liberación, de repente la carrera es una de las vertientes, no es la única”, explicó la famosa sobre su ausencia en los escenarios.