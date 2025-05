Famoso conductor confirma separación de su esposa y admite infidelidad: “Yo fui basura muchas veces”

Jorge Pabón, mejor conocido como ‘Molusco’, declaró en su pódcast Molusco TV “El refugio” que había regresado a la soltería. Confirmó que su reconciliación con Claudia Morales, anunciada el 1 de enero de 2024, no había funcionado. La noticia del popular conductor puertorriqueño impactó porque hace apenas unos meses habían retomado su relación tras haberse divorciado en 2023, luego de más de 20 años de matrimonio.

“Creo que de los errores que más he cometido en mi vida es hacer mi vida privada pública. Recuerdo que había mucha gente que me lo criticaba todo el tiempo, y yo lo veía bien. Sin duda alguna, pensando en la fama, en la imagen. Y de eso me arrepiento muy tarde”, comenzó diciendo Pabón.

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar y su exmujer lanzó comunicado luego de escuchar a Jorge Pabón que estaba soltero, el mensaje de su exesposa resonó y en otra emisión del programa Molusco confesó entre lágrimas que su infidelidad fue el motivo principal de la ruptura: “Yo le fallé a la mamá de mis hijos. Yo fui infiel. [...] Fui basura muchas veces. El hecho de ser infiel te convierte en una porquería y tienes que vivir con eso”. También reveló que había comprometido a Claudia en Nochebuena, pero que ni ese gesto logró salvar la relación.

¿Qué dijo Claudia Morales tras el anuncio de Jorge Pabón ‘Molusco’ de que está soltero?

Horas después de la declaración de Molusco, Claudia Morales rompió el silencio con una emotiva carta publicada en Instagram. En el texto explicó que ya no podía seguir callando: “He aguantado años callando la verdad, primero por profundo amor a mis hijos y segundo, para no ser criticada, pero ya estoy demasiado cansada de ser parte del show del Sr. Pabón”.

Morales confirmó que la infidelidad fue el motivo de su separación: "Él me fue desleal. Ese pecado nunca fue mío”. Además, lo acusó de haber priorizado la fama y los negocios sobre su familia: “Para él, su prioridad es su trabajo, sus negocios, la fama, las apariencias, sus gustos... Su familia lamentablemente no tiene la misma importancia”. La escritora cerró contundente: “Hoy confirmo que no estamos juntos y que no hay intención de volver”.

¿Molusco confirmó públicamente su infidelidad en la radio?

Luego de que el comunicado de Claudia se hiciera viral, Molusco volvió a abordar el tema en su programa de radio, confirmando la separación y reafirmando que el error fue completamente suyo. “No tengo cómo justificarlo. Claudia no tiene la culpa de nada. El daño lo hice yo”, dijo al aire. También aseguró que jamás habló mal de su expareja ni lo hará.

El presentador pidió respeto para ella y para sus hijos, y admitió que la situación es una de las más dolorosas que ha vivido. A pesar del dolor, aseguró que su relación con Claudia continuará siendo cordial por el bien de su familia.

“Cuando anuncié que estaba soltero, lo menos que yo esperé es que la mamá de mis hijos iba a hacer un escrito en el día de hoy donde habla con mucho dolor. Les tengo que admitir que cuando lo leí, describe claramente el tipo que fui muchos años de mi vida cuando estaba casado con ella. Sin duda alguna, muchas de las cosas que ella describe ahí son ciertas, sin duda alguna. No me puedo parar frente a una cámara a decir que ella miente. Tiene mucha razón en lo que escribe”, añadió.

¿La conductora Jacky Fontánez está relacionada con la ruptura del Molusco y su esposa?

Poco después de que se conociera la ruptura, comenzaron a circular rumores en redes sociales que señalaban a Jacky Fontánez como la supuesta tercera en discordia. Algunos internautas aseguraban que existía un video que comprobaría un vínculo entre ella y Molusco.

La conductora del programa matutino Hoy Día respondió tajantemente a las especulaciones: “Querer ponerle un nombre... ustedes no saben el daño que hace, y más cuando estamos repitiendo un rumor que es una mentira sin base ni fundamento”. Fontánez negó cualquier relación sentimental con Molusco y afirmó que, si existiera tal video, ya se habría hecho público.

Por ahora, todo indica que no hay espacio para una nueva reconciliación. Molusco aseguró que siempre adorará a Claudia y que no guarda rencores, pero dejó claro que entiende su decisión de no volver. “Espero que un día, todos los que hemos sido heridos... podamos sanar de verdad”, finalizó.

¿Quién es Jorge Pabón ‘Molusco’?

Jorge Pabón, conocido como “el Molusco”, es un popular locutor y creador de contenido puertorriqueño. Es conocido por su estilo directo y su capacidad para abordar temas polémicos y de entretenimiento. “El Molusco” es muy activo en redes sociales y tiene una presencia destacada en varias plataformas. En radio es el anfitrión del programa “Molusco y los Reyes de la Punta,” que se transmite en San Juan, Puerto Rico

En teatro, recientemente, ha llevado su popular podcast “Adolescente” al teatro, y se ha presentado junto a sus hijos.

En cine ha participado en varias películas, como “Los domirriqueños” y “Qué joyitas”.