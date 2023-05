Federica Quijano procedería legalmente contra Consuelo Duval por difamación

Consuelo Duval generó una polémica al acusar a Federica de Kabah de supuestamente tirar a la calle a los perritos que rescata, cuando presumió a su nueva mascota que su hermano le regaló.

Sobre el comentario de la actriz, Apio Quijano, el hermano de Federica le respondió diciendo, "¿perdón?, ¿te hackearon la cuenta? no creo que tú podrías escribir algo así honestamente, no eres esa clase de personas”.

Sin embargo, Consuelo no dijo nada más al respecto, pero fue su hijo Michel, quien dijo que seguramente no le hackearon la cuenta porque en su familia defendían a los animales.

Esto desató una gran polémica y Federica ya le respondió públicamente a Consuelo por sus dichos y comentó en entrevista en ‘De Primera Mano’, “normalmente me valen los comentarios. Pero en este caso, me sacó muchísimo de onda, pero muchísimo, porque a Consuelo yo la quiero. Leo su mensaje y dije, '¿de qué me habla?’ o sea, y le mandé un mensaje en Insta y le dije, '¿qué onda?’. Me da muchísimo coraje”.

Federica continuó defendiéndose comentando que a las mascotas que ha rescatado y que tal vez no ha podido quedárselos, se ha asegurado supuestamente de dejarlos en buenas manos, “he dedicado mi vida entera a cuidar a los animales. He rescatado millones de animalitos. Me parece una injusticia, me parece un tema de difamación... No está padre que una compañera te exponga sin saber lo que está diciendo eso es lo más grave. Me parece sumamente injusto y de muy mal gusto, que una amiga o que consideras tu amiga, que no te pregunte”.

Este fue el mensaje que lanzó Consuelo Duval en la publicación de Federica Quijano / Instagram: @federicaquijano

Federica Quijano considera demandar a Consuelo Duval por difamación

Finalmente, la integrante de Kabah, indicó que tiene la posibilidad de demandar a la actriz por hacer un comentario que no le consta, aunque no dijo si lo hará, pero sí quiere que Consuelo aparezca para aclarar por qué hizo esa acusación en su contra.

“Yo creo que sí quiero proceder legalmente porque este es un tema de difamación, yo no tengo nada que esconder, hay videos míos... esos dos perritos se los quedó mi amiga y yo sabía que estaban en perfectas condiciones con ella porque ella es súper protectora de animales igual que yo. Me da mucha tristeza porque además, los siete perritos que tengo son adoptados, tengo un gato, y veinte gallinas... jamás lastimaría a un ser vivo, me da muchísimo coraje porque tienen la libertad de decir lo que quieran de ti”, concluyó.