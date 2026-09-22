¡Felices los 3! A pesar de estar divorciados, Benny Ibarra y Julissa han construido un lazo de amistad

Benny Ibarra papá siempre se ha caracterizado por ser honesto y directo. Recientemente, nos lo encontramos en uno de los ensayos de la obra Un grito de locura, donde, además de dirigir, actúa. Nos comentó que tomó la decisión de irse a vivir a la casa de Julissa, su exmujer, porque sus hijos, Benny y Alex, se lo pidieron y para que todos estén juntos.

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Benny y Alex Ibarra le pidieron a su papá que se mudara con Julissa para estar pendientes de ambod / Redes sociales

¿Por qué Benny Ibarra papá regresó a vivir a la casa de su exmujer, Julissa?

Con sentido del humor, narra: “Julissa tiene una casa grande y ahí estamos todos. Le pago renta. Ellos (refiriéndose a sus hijos) quisieron que me fuera a vivir ahí, y les dije que sí, pero que le pagaba renta. Nos llevamos bien. Nos queremos mucho y hasta más que antes. Mi mujer quiere mucho a Julissa y estamos bien”.

“Nosotros estamos en la casa de arriba, después también está mi hijo Alex con sus hijos y está la casa de Julissa. Ahora sí estamos todos juntos. Mi casa, la que siempre he tenido, la rentamos, porque nos quedaba ya muy grande solo para mi mujer y yo. Esa casa tiene 6 habitaciones y 3 jardines. Es mucho para 2 personas solamente. De la renta, le pago a Julissa. Siempre he querido una casa de un solo piso, sin escaleras, porque uno va aumentando la edad y es más peligro que te caigas”.

Comparte que acondicionó la casa completamente, con muebles nuevos. “Tenemos una cocina bonita, una recámara grande, igual el baño grandote. Amueblamos todo nuevo, porque nuestros muebles son muy grandes y antiguos, y no cabían en la casita donde estamos ahora. Entonces todo lo mandamos a bodega. Y estamos muy tranquilos así”.

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Benny y Julissa se conocieron en 1967, cuando ella ya era una reconocida actriz y cantante, mientras que él era el vocalista de Los Yaki. Se casaron en secreto en 1969 y se divorciaron a finales de la década de 1970. Tiempo después, ella reveló que el motivo principal fue que Benny era “ojo alegre”, aunque nunca han dejado de ser cercanos. / Archivo TVNotas

¿Qué le pasó a Julissa, exesposa de Benny Ibarra?

La salud de la querida Julissa se encuentra mermada por un dolor en la columna, lo que le impide moverse con facilidad, por lo que tienen intercomunicadores para estar más al pendiente de ella. “Tiene un timbre para que cualquier cosa ahí estamos listos para atenderla. Igual de mí están pendientes, y no solo por la edad. Entre familia nos cuidamos todos, porque a cualquiera nos pueden pasar cosas”.

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Debido a los problemas de movilidad y el delicado estado de salud de Julissa, Lilia Blanco y Benny le brindan asistencia y cuidados diarios / Redes sociales

¿Benny Ibarra regresará a la televisión?

A sus 81 años, asegura que no le interesa la TV ni el trabajo que se hace en ella. Su pasión es el teatro y los escenarios: “Me puse a dirigir varias obras y estaba tranquilo, pero me sale esta obra que es Un grito de locura, donde regreso a actuar. Tenía 7 años de no hacerlo. La última fue en Las muchachas del club, que fue una delicia, pero de pronto llegó ‘Barbie’ (Alicia Encinas) y me dice que leyera esta obra. Lo hice, y cuando le pregunté que quién la iba actuar, me dijo: ‘Usted’. Entonces le metí mano al texto y le cambié cosas, sobre todo para que la gente se divierta”.

“A la TV nunca voy a regresar. La última vez que trabajé en una novela, mi hijo Alejandro le dijo al productor: ‘Llama a mi papá’, y le contestó: “Él es rocanrolero’ (ríe). He hecho 300 obras de teatro, cine, de todo, y me dicen eso. Hice el proyecto por mi hijo y trabajé a gusto, pero no me interesa. Es estúpido que piensen así”.

Para concluir, dice que, a estas alturas de la vida, no le importa hacerse millonario. “Lo bonito es que no pensamos en el dinero ni en cuánto vamos a ganar. Todos venimos a pasarla bien y, sobre todo, a que la gente se ría. Soy una persona tan consciente, que si veo que no vienen muchas personas al teatro y que no hay dinero, pues no hay y se acabó. Solo pido para la gasolina (ríe), y si nos vamos de gira y está lleno, ahora sí: ‘Véngache para acá’. La cosa es estar tranquilo”.

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Actualmente, Benny dirige y actúa junto con Pablo Valentín, Alicia Encinas, Moisés Suárez y Rafa Blásquez en la obra Un grito de locura, que se presenta en el Teatro 11 de Julio. / Archivo TVNotas

La trayectoria de Benny Ibarra papá

Debutó con el grupo de rock Los Yaki, con éxitos como “Diablo con vestido azul” y “Teresa”.

Junto con Julissa trajo a México el musical Vaselina, el cual estelarizaron por varios años con profundo éxito.

Trabajó con ‘Chespirito’, en programas como El chanfle y Charrito.



En televisión, sus últimos trabajos fueron en telenovelas como La vecina y Enamorándome de Ramón (al lado de su hijo Alex).



Ha dirigido un sinfín de obras, entre ellas: Perfume de Gardenia, Las arpías y Las muchachas del club.

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