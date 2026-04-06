Filippa Giordano llega a GranDiosas con el dolor ¿de suplir a Dulce?: “Quería compartir escenario conmigo”

Para Filippa Giordano, sumarse al nuevo concepto de GranDiosas invicto representa una experiencia agridulce, debido a que, por una parte, está feliz, pero por otra, la entristece no poder compartir el escenario con Dulce (Q.E.P.D), quien partió en 2024 y que muchas veces trató de que la italiana se integrara al elenco.

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¿Por qué Filippa Giordano no pudo integrarse antes a GranDiosas y qué revelación sobre Dulce la impactó?

Filippa Giordano narró que en otras ocasiones fue contemplada para participar en este proyecto, pero no se concretó. Ahora que la volvieron a buscar, se enteró de algo que la impactó:

“Recibí la invitación hace un par de años, por Hugo Mejuto, pero las agendas y los compromisos no nos permitieron que estuviera en otras ediciones. Cuando se acercó a mí nuevamente, me contó que, en aquellos años, Dulce, que en paz descanse, le manifestó su emoción por compartir el escenario conmigo. La verdad, es un gran halago. Me dijo que Dulce era mi admiradora y que, de verdad, le emocionaba cantar juntas. Me conmovió mucho, porque yo también la admiraba muchísimo, su voz y la capacidad que tenía para interpretar. Me quedo con ese dulce amargo de no haber podido coincidir con ella. Ahora, en esta nueva etapa, le rendiremos un homenaje, porque se lo merece, fue parte fundamental de todo esto”.

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¿Cómo recuerda Filippa Giordano a Dulce y qué siente al integrarse a GranDiosas Invicto?

La cantante Filippa Giordano, expresó que siempre recordará a Dulce como una gran artista: “Nunca coincidimos, y mucho menos sabía que me admiraba y que estaba emocionada por compartir el escenario. Me duele no haber podido conocerla, pero su voz siempre estará con nosotros. Por eso no hay que dar por hecho las cosas. La vida da muchas vueltas. Eso sí, nunca va a ser olvidada. Fue una artista muy completa, que ha marcado tanto la historia que esa noche todas la vamos a tener presente”.

Pese a esta tristeza, Filippa comentó que toma este reto de la mejor manera: “Estoy muy contenta de ser parte de este elenco nuevo de GranDiosas invicto. Es algo muy divertido, distinto, a lo que le estoy tomando mucho gusto. Admiro a todas las artistas con las que compartiré escenario. Hay mucha química, que es lo más importante cuando colaboras con colegas. Esa parte es la que más disfruto, la que me llena”.

Compartir con talentos tan diferentes como Laura León, Lucía Mendez y Alicia Villarreal, entre muchas más, es algo que le llama mucho la atención: “Hay un repertorio muy rico de grandes éxitos. La gente, de inicio a fin, va a cantar todo el tiempo con nosotras. Es la primera vez que participo en un show así y, sobre todo, con puras mujeres, pero está bien, porque cada una representa un tipo de mujer, una historia distinta”.

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¿Qué piensa Filippa Giordano sobre la fama, las redes sociales y el éxito tras casi 30 años de carrera?

Ahora que las redes sociales y las plataformas rigen el día a día, Filippa Giordano asegura que eso no le quita el sueño: “Nunca me han importado los números, los seguidores y la fama. Siempre he tratado de que mi camino sea marcado por el arte y por lo que puedo compartir con mi público. En mis inicios, tenía mucha inseguridad, pero siempre he buscado mejorar, renovarme y superarme. He trabajado tantos años, que ahorita estoy en un punto donde sé que las cosas van a fluir. Me gusta la perfección, entregar la mejor versión de mí al público”.

Finalmente, les manda este consejo a las nuevas generaciones que intentan hacer una carrera: “Si estás en esta industria por fama o hacer dinero, aunque lo logres no harás nada para tu alma, y tarde o temprano eso se acaba. Debes hacer algo que te apasione, sin pensar en el resultado final, disfrutar el proceso. Por supuesto que me da alegría saber que a las personas que van a verme se les llena el corazón, eso es lo que vale realmente”.

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¿Cuál es la trayectoria de Filippa Giordano y cómo construyó casi 30 años de carrera musical?

Filippa Giordano

Nació en Italia. Inició su carrera a finales de los 90, con discos de ópera. En 1999 ganó el segundo lugar del Festival de San Remo.

En 2004 llegó a nuestro país para cantar en eventos importantes. Dos años después, hizo su primer Auditorio Nacional.

Ha lanzado 9 discos de estudio y ha colaborado con talentos como: Emmanuel, Daniel Boaventura y Mijares.

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