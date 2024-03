Filtran presunto audio de Aurea Zapata amenazando a Patricio ’N’ con denunciarlo por lo que sea

Hace casi dos años, Aurea Zapata denunció a su exesposo Patricio ’N’ por violencia intrafamiliar. La batalla legal entre ambos ha dado mucho de qué hablar, ya que el exconductor siempre ha negado las acusaciones de la actriz.

El pasado 29 de marzo, el reportero Carlos Jiménez informó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que la Fiscalía de la Ciudad de México giró una orden de arresto contra Patricio ’N’ tras ser presuntamente acusado de abusar de sus hijas.

Jiménez también mencionó que según un juez habría determinado que sus dos hijas sí tendrían traumas como consecuencia de los abusos. Hasta el momento, se desconoce el paradero de Patricio. El conductor no ha dicho nada respecto a su situación legal.

Patricio N hasta el momento no ha declarado nada / Archivo TVNotas / Instagram: @patricio

Filtran comprometedor audio en el que presuntamente se oye a Aurea Zapata arremeter contra Patricio ’N’

Ahora, a través de la plataforma X (antes Twitter), se filtró un audio en el que supuestamente se puede escuchar la voz de Aurea Zapata amenazando a Patricio ’N’ con denunciarlo por cualquier cosa antes de iniciar su complicado proceso de divorcio.

“O sea, ayer con el capitán todavía diciendo que no vas a dejar a las niñas, bueno, o sea, es que ya no tenemos nada de qué hablar tú y yo, Patricio. Ya no tenemos nada que hablar”. Presuntamente, Aurea Zapata

En ese mismo audio, la voz que supuestamente es de la conductora le confiesa al también actor que ya no puede vivir con él, ya que se sentía muy incómoda con su presencia.

Aurea Zapata “Para mí, es toda una agresión tu persona, ya todo lo que dices, todo, todo lo estás formulando, lo que estás planeando, tu carta. Todo lo que tienes. O sea, yo ya no puedo estar contigo, ni hablar contigo, ni tener una relación contigo”.

Aurea Zapata continúa su lucha para demostrar la supuesta violencia que vivió con su ex / Archivo TVNotas / Instagram: @patricio

En el audio también se puede escuchar la posible voz de Patricio ’N’, quien le responde a su ex: “Entonces, ¿qué vas a hacer?”.

“No sé, no lo sé. Estoy en espera de que me digan mis abogados. Ahorita te prometí, le prometí al abogado que hoy iba a tener la denuncia de divorcio… mientras esté aquí estos 16 días. Aurea Zapata

Luego, Patricio ’N’ le habría cuestionado a su ex: “Y luego… ¿me dijiste que me vas a denunciar?”.

La que sería la voz de Aurea Zapata menciona que demandará a Patricio por algo que aún no sabe si no llegan a un acuerdo: “Yo te voy a presentar los acuerdos, no es lo que tú quieras… Si no los aceptas, pues entonces te vas al b y el b son las denuncias. Yo confío en que leas los acuerdos… y si te vas al b y ya hay denuncias”.

El que sería el famoso asegura a su expareja que jamás la demandaría: “Yo no te voy a demandar”.

Finalmente, la supuesta voz de Zapata asegura que habría una guerra de demandas entre ellos: “Me vas a contrademandar cuando yo te demande… No sé de qué te voy a demandar. Ya me dirán mis abogados”.

Hasta el momento, Aurea Zapata no ha reaccionado a los audios filtrados, ni tampoco a la supuesta orden de arresto en contra de su expareja, Patricio ’N’.