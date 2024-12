Gala Montes estalla ante los memes y las burlas que ha generado su canción ‘Tacara’

En octubre, la actriz y cantante Gala Montes presentó su nuevo sencillo titulado ‘Tacara’ en el noticiero matutino de Televisa. La canción aborda un tema crítico: la violencia que enfrentan muchas mujeres.

“Quiero que muchas mujeres en sus casas se sientan representadas con mi canción, que sepan que no están solas, que sientan mi apoyo y el de tantas otras”, expresó la actriz en relación con el mensaje detrás de ‘Tacara’.

Mira: ¿Karime Pindter y Gala Montes son novias? la Matrioshka revela por qué no se dio algo más entre ellas

‘Tacara’ de Gala Montes se vuelve viral con memes en redes sociales

A pesar de la denuncia social que busca hacer Gala con su canción, la interpretación de la exparticipante de ‘La casa se los famosos México’ no tardó en convertirse en blanco de memes y críticas en las redes sociales. En particular, el coro, en el que canta la frase “¿hasta cuándo va a pasar?” con un tono de desesperación, ha sido parodiado en múltiples contextos.

Usuarios de TikTok, X e Instagram han compartido clips en los que adaptan esta frase a situaciones cotidianas. Uno de los videos más virales muestra un meme con la leyenda: “Yo esperando el camión”, acompañado del fragmento de Gala gritando “¿hasta cuándo va a pasar?”. Este tipo de contenido ha generado miles de reproducciones y comentarios, muchos de ellos hablando de la intensidad de su interpretación.

Canto completamente en vivo en Tv ??

Que arriesgada 😱 y con Talento 💯💯



GALA X DESPIERTA @GalaMontes2#GalaMontes pic.twitter.com/0jYhrctPqv — Everly Cortés 永远客气 (@everlycortes) October 24, 2024

Gala Montes responde a las burlas y a los memes de su canción

Sin embargo, Gala Montes no tomó con ligereza estas críticas y, fiel a su carácter directo, decidió responder a los detractores. La tercera finalista de ‘La casa de los famosos México’ expresó su descontento en una entrevista para el programa Hoy, destacando la importancia del mensaje que busca transmitir.

“Pues a toda la gente que se burló, yo creo que van a hacer consciencia cuando en vez de estar compartiendo memes de una canción que lo único que quiere hacer es crear consciencia, no saben si van a estar compartiendo un cartel de ‘Se busca’ por su hermana, por su mamá, por su sobrina, por su hija, o por quien sea, ahí es cuando ya el chiste no da tanta risa”. Gala Montes

Mira: Gomita lanza nueva canción ¿una tiradera a Karime, Gala y Briggitte?

Gala Montes / Redes sociales

¿Gala Montes volverá a las telenovelas?

A pesar de la controversia, Gala Montes se mantiene firme en su carrera musical. La artista ha demostrado su dedicación al mencionar que está invirtiendo tiempo y recursos en su proyecto. Durante el lanzamiento de '‘Tacara’, ofreció un show privado para sus seguidores, destacando su compromiso con su música.

“Ahorita lo que estoy haciendo es dedicándome al 100 por ciento a la música, invirtiendo en ella también, eso es un paso muy importante para mí, porque realmente defiendo mi proyecto. Nadie nunca me ha ayudado, todo lo he realizado porque yo he querido y decidido, y yo soy la que ha sufrido y ha estado en números rojos, y pues a veces hay que arriesgarse para ganar”, compartió la actriz.

No obstante, Gala dejó claro que no abandonará la actuación y pronto regresará a las telenovelas, su otra gran pasión.

Mira: Karime Pindter estrena temporada de su pódcast con habitantes de LCDLFMX: ¿Adrián Marcelo será invitado?