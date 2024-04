Gala Montes narra cómo se sintió humillada por Kalimba

Gala Montes expuso en una reciente entrevista que se sintió humillada por parte de Kalimba.

La actriz y cantante contó una experiencia que la dejó marcada cuando trabajó junto al OV7.

La actriz de ‘El señor de los cielos’ confesó que sintió despreciada en público por Kalimba cuando esperaba ser apoyada por él como su socia. Gala recordó cómo en lugar de que el cantante le diera un espacio para mostrar su talento, este la hizo a un lado y en su lugar fue invitada María León a cantar la parte que le correspondía.

Gala Montes compartió la experiencia que vivió con Kalimba / Instagram

¿Que pasó entre Gala Montes y Kalimba?

“Él organizó un concierto, al cual él me había dicho que me iba a apoyar porque éramos socios. Esto nunca lo había contado. Hasta me dio ansiedad, perdón. Entonces él hace este concierto y yo no entendía por qué no me invitaba a abrir el concierto o a cantar nuestra canción, porque hicimos una canción juntos”, relató.

Gala era socia de Kalimba, quien tiene una disquera llamada Ark Records, y pensó que el cantante impulsaría su carrera por este motivo, pero no fue así.

“Fui al concierto con mi familia y con la mejor disposición del mundo, porque cuando uno tiene ilusiones con su carrera y hay alguien como que es más poderoso que tú, vas con toda la disposición del mundo, con toda la ilusión del mundo, y de pronto que alguien juegue con eso, al menos siento que pega mucho a la autoestima y hiere bastante”, señaló.

Kalimba fue expuesto por Gala Montes / Instagram

“De pronto suena nuestra canción… y subió a María León a cantar mi parte enfrente mío, enfrente de mi familia y yo me quedé fría… Eso me rompió muy gacho porque iba con toda mi familia y mi sobrina, que tenía siete años, me dijo: ‘Me diste pena’. Entonces para mí fue una hum1ll4ción muy fuerte”, continuó.

Después de esta experiencia en la que salió llorando con coraje y desilusión, Gala quiso terminar el contrato con Kalimba, pero el cantante no habría accedido a verla hasta que tuvieron una videollamada.

Bajo el pretexto de que tenía muchos compromisos de trabajo extra a su carrera de cantante, Gala terminó su contrato con Kalimba, pero la verdad fue que no quería seguir trabajando con él porque no la impulsaba y ella era quien financiaba su carrera de cantante, contó.

Esta experiencia le “quitó las ganas” de seguir con su carrera como cantante y se arrepiente del tiempo que perdió.

