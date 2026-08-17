Ganadora de Operación triunfo vivió un tormento con su ex tóxico, ahora presume a su novia, ¡llevan 16 años juntas!

Darina, la ganadora de Operación triunfo México 2002, lleva 16 años con su novia, Lili, pero antes tuvo novios: “Yo, como ‘Pocahontas’, lo mejor de 2 mundos, y no hay problema de estacionamiento”.

La cantante Darina, ganadora de Operación triunfo México 2002, aunque en el pasado tuvo un romance que no sumaba, hoy está feliz de la vida en el amor, ya que encontró a su alma gemela: Su novia, Lili, con quien lleva 16 años.

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Darina, ganadora de ‘Operación Triunfo’ / Redes sociales

¿A qué se dedica actualmente Darina, ganadora de Operación Triunfo?

En este momento está promocionando su sencillo “Qué suerte”, que habla de cerrar ciclos y relaciones tóxicas. Fue creado por Darina, el productor Dann Fibo y Enzo Durand. “Quería un sonido completamente renovado, que conservara influencias de los 80 y 90. Tirando a lo urbano, sin que perdiera la esencia. Hablamos de las relaciones que han sido tóxicas o que cuesta trabajo soltar. Fue como un mix de las historias de los 3”.

Recordó la relación tóxica que tuvo con un novio. “Hubo una persona de la que estuve muy enganchada y sabía desde el principio que no. Tendría 23 y fue una relación intermitente, como de 2 o 3 años. No se podía decir, era como una cosa de que éramos algo, pero no. Y si empezaba a salir con alguien se enojaba. No supe manejar esa relación”.

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¿Qué hizo Darina con su premio tras ganar ‘Operación triunfo México’?

Tras ganar Operación triunfo México en 2002, nos contó qué hizo con su premio.

“Se lo pagué a mis abogados, la gran mayoría, porque dentro del programa estuve involucrada en un tema. Un cuate me levantó falsos y hubo una demanda. Televisa me ayudó y me puso a personas de su área legal y se llevó a cabo el proceso durante la transmisión de OT. Afortunadamente todo se resolvió, pero se me fue (el premio) en abogados. Fueron 250 mil pesos”.

“Afortunadamente gané OT y me abrió las puertas a muchas cosas. Mi mente y energía se fueron hacia lo positivo, y a partir de ahí no paré”.

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Darina / Instagram

¿Cómo es la relación de Darina con su novia actual?

Ahora, se dice plena en el amor. “Llevo una relación desde hace mucho tiempo y estoy muy contenta. No se dedica al medio y funciona muy bien. Se llama Lili (ríe). Me encanta su alma salvaje. Es muy libre y segura de lo que quiere. Trato decompartir mi energía con gente buena, que me sume”. ¿Había tenido novios antes de su actual pareja? “Sí, yo como ‘Pocahontas’, lo mejor de 2 mundos, y no hay problema de estacionamiento (ríe)”.

Se conocieron por amigas en común, aunque sus personalidades eran muy diferentes. “Al principio no me caía tan bien, porque andaba en otro rollo y a mí me hacían burla, me decían: ‘La monja Darina’, y una amiga nos dijo: ‘Ustedes como que hacen match muy duro’. Pasaron 2 años y llegó un momento en que estaba súper libre. Hicimos clic y, ándale, empezamos a andar. Calculaba que íbamos a durar 15 minutos, o sea nada, y aquí andamos, 16 años después. Nos encontramos en el momento correcto, respeta mucho mi trabajo, me impulsa”.

Ella es asesora patrimonial y entiende su carrera. “Le encanta que a mí me griten en los antros. Si me quieren dar besos y que me ponga vestuario (sexy), me dice: ‘Encuérate más, tú dale al público, ¡estás bien chula!’. Cuando estoy en el escenario cambia mi energía y me desinhibo”.

Lili está fascinada con su nueva canción. “Le encanta. Es de las rolas que pone todo el tiempo en el carro, y justo me dijo: ‘No me la puedo quitar de la cabeza, me parece increíble el tema’. Cuando la estrenamos se fue a primeros lugares en iTunes y en reproducciones y compras. Llegamos al top 6. Fue una cosa maravillosa. Es muy emocionante tener una canción tan distinta a todo lo que canto, con la sorpresa de que la gente la está recibiendo muy bien”.

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Está feliz con su novia, Lili / Archivo TVNotas

¿Cuál es la trayectoria de Darina?

Es originaria de Pachuca, Hidalgo, e inició su carrera como locutora de radio mientras realizaba presentaciones locales.

En 2002, se dio a conocer tras convertirse en la ganadora de Operación triunfo México . Fue finalista del Worldbest, en Francia.

. Fue finalista del Worldbest, en Francia. Ha interpretado temas para para producciones de televisión , entre ellos: “De corazón a corazón” (de la telenovela Velo de novia), “Vive” (Big brother México) y “Nunca me olvides” (dueto con David Bisbal).

, entre ellos: “De corazón a corazón” (de la telenovela Velo de novia), “Vive” (Big brother México) y “Nunca me olvides” (dueto con David Bisbal). Ha compartido escenario con artistas como Lucero, OV7, Benny Ibarra, Phil Collins y Lionel Richie. Además, ha prestado su voz en doblajes para Disney y ha sido vocal coach en La voz kids.

Ha lanzado 4 discos: Darina (2003), Mis éxitos de Operación triunfo (2011), Hoy como ayer (2012) y Libertad (2019).

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