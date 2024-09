¡Garime es real! Karime llama “cuñada” a la hermana de Gala Montes; así fue su reacción: VIDEO

Desde que comenzó la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, más concretamente cuando el team ‘Mar’ se consolidó, nació un “shipeo” entre Gala Montes y Karime Pindter, el cual ha sido bautizado como “Garime”.

Esto, a raíz de las muestras de afecto que se han dado a lo largo del reality, llegando a darse un beso como parte de una promesa hecha por Gala al público, al que le pidió que votara para que todos los integrantes de su equipo permanecieran juntos una semana más.

Los internautas han asegurado que, entre las celebridades, existe una fuerte atracción y tienen la esperanza de que, una vez fuera del concurso, tengan más que una amistad.

Esta teoría se vio reforzada después de la reciente entrada de Beba Montes, hermana de Gala, a la casa. Recordemos que, durante la gala del 24 de septiembre, la producción sorprendió a los finalistas con la visita de sus familiares.

Checa: LCDLFMX: Famosa cantante será invitada a la gala y revelará un fuerte secreto ¿Se van dos habitantes?

Debido a que Gala Montes ganó la “moneda dorada” en una dinámica, Beba Montes pudo quedarse toda una noche dentro del show y convivir con el resto de los finalistas.

Mientras Beba pasaba tiempo con su hermana, Karime Pindter comenzó a platicar con la cámara y dijo que no deseaba “tardarse mucho” desmaquillándose, pues quería convivir “con la cuñada”.

Karime Pindter

“No me quiero tardar mucho para convivir con la cuñada. Hoy no hay mucho que desmaquillar porque apenas y me maquillé”