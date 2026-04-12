Gloria Aura pausó su carrera por temas hormonales; ¡subió 15 kilos! Ahora regresa al teatro musical con Matilda

Gloria Aura regresa con el pie derecho al teatro musical con Matilda, junto a su hermana, Lara, quien es una de las protagonistas. Además, sigue con su lucha por ser madre, lo que no ha sido nada fácil para ella, pero lo afronta con la mejor actitud, siempre de la mano de su pareja, el productor Pablo Calasso.

Gloria Aura, sueña con ser madre y ¡regresa al teatro con Matilda, el musical! / Archivo TVNotas

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¿Qué dijo Gloria Aura sobre convertirse en madre junto a Pablo Calasso y por qué subió 15 kilos?

Gloria Aura nos comparte cómo ha sido todo este proceso:

“Estuve unos años con problemas hormonales y subí de peso. Eso me tuvo un poco alejada, porque no me sentía con la confianza de hacer castings. No tenía la misma seguridad. No quería ni salir de mi casa, porque sentía que no era yo físicamente. Subí como 15 kilos, ¡lo juro! Esa persona que veía en el espejo no era yo. Traté de relajarme, porque no estaba bajo mi control. Traté de hacer lo que podía con lo que tenía en ese momento, pero yo misma me bloqueé. Me puse las pilas, hice dieta, ejercicio y mucha disciplina. Nada de inyecciones mágicas. Así logré bajar los kilos que tenía encima. Ya me siento yo”. Gloria Aura

“Estos cambios hormonales son porque me sometí a tratamientos para quedar embarazada. No ha sucedido aún, pero estamos seguros (su pareja Pablo y ella) de que llegará en su momento. Ahorita estoy en una pausa, porque ha sido duro física y emocionalmente. No quitamos el dedo del renglón. Estoy tan convencida de que seré madre, que lo lograremos. No pierdo la fe”

Siendo sincera, comparte que no ha sido fácil estar bien ante todos los demás cuando realmente las cosas no son así: “Son temas bien complicados. A muchas mujeres nos cuesta trabajo hablarlos. Siempre me preguntan esas cosas, y claro que duele sonreír, cuando las cosas no están del todo bien. No me gusta abrir tanto el tema, porque es algo bien íntimo entre mi pareja y yo. La realidad es esta y somos tantas mujeres las que pasamos por estas complicaciones, que no se pueden ocultar. Son días durísimos y he pasado un par de años de tener que estar con la mejor actitud y sonrisa, cuando por dentro estás rota”.

Gloria Aura, sueña con ser madre y ¡regresa al teatro con Matilda, el musical! / Archivo TVNotas

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¿Qué dijo Gloria Aura sobre su participación en Matilda, el musical?

Por eso, se tomó este tiempo y la vida la premió con este proyecto, junto a su hermana menor: “No podemos creer que el universo haya conspirado para que llegaran estos personajes a nuestras vidas, que Alex (Gou, el productor) haya tenido la visión de vernos arriba del escenario. En verdad que no me la creo. Lo estamos viviendo al máximo, porque no sabemos si se repetirá”.

“Vengo trabajando con ella (su hermana) como parte de su equipo creativo, desde que empezó a cantar. Junto con mi papá, empezamos a hacerle toda la música. La apoyo en las coreografías, todo lo que pasa en el escenario lo hacemos y llevamos esa dirección general, como parte del concepto. Pero es la primera vez que lo hacemos juntas arriba del escenario” Gloria Aura

Gloria Aura, sueña con ser madre y ¡regresa al teatro con Matilda, el musical! / Archivo TVNotas

¿Gloria Aura no ha tenido oportunidades de trabajo en los últimos años?

Confiesa que el paso de los años le ha cerrado las puertas. Y es que las nuevas generaciones vienen más fuertes que nunca: “Mi último musical fue hace 4 años, fue: El show de terror de Rocky. A lo mejor la gente como que se imaginó que no estaba, pero sí he estado en teatro. Solo que es diferente. Estuve en Toc Toc y Monólogos de la vagina. Aquí, en México, no somos Broadway todavía, y aunque tenemos en cartelera grandes apuestas musicales, la realidad es que no encajo en todos los perfiles. Es complicada esa parte. La verdad, yo ya me siento la mamá de los pollitos. Ya soy veterana”.

Ver cumplir los sueños de su hermana menor es parte de la vida: “Para nosotras es muy natural que nuestras familias nos apoyen. Mi papá es artista de toda la vida y es algo que heredamos nosotros sus hijos. Mi madre también se dedicó al medio del espectáculo. Entonces, venimos de un legado artístico indiscutible. Por el lado de Lara, su madre tiene una voz divina y cómo no heredar eso. Nuestras familias son muy respetadas en el medio, pero tampoco somos hijas de Luis Miguel. Entonces, hemos trabajado dignamente para lograr nuestros sueños”.

Finalmente, nos contó que se sigue preparando y vienen grandes cosas a su vida: “Llevo muchos años buscando oportunidades, tanto en series como en el cine. Como que en ese nicho me ha costado entrar. Tomé cursos y talleres para entender cómo hacer castings para cine y series. Me estoy entrenando muy duro. Por fin, este año haré mi primera peli, cosa que me tiene muy emocionada. Es algo por lo que he luchado. También entré a una serie animada, en la parte del doblaje, que se estrena para ViX en próximas semanas. Tiene un humor muy ácido y es algo que me enorgullece”.

Gloria Aura, sueña con ser madre y ¡regresa al teatro con Matilda, el musical! / Archivo TVNotas

¿Quién es Gloria Aura y cuál es su trayectoria?

Es hija de Kiko Campos y Gloria Mayo.

Inició siendo niña, con un programa de televisión llamado La hora de los chavos, donde era la conductora.

Inició su carrera como cantante con 3 discos a finales de los 90, con los que se convirtió en una figura importante en el pop.

En 2007 regresó a la televisión en proyectos como Bajo las riendas del amor, Teresa, Por siempre mi amor y

Vino el amor.

En teatro ha protagonizado montajes como Mamma mia!