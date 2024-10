¿Gomita y Agustín Fernández de romance?

Agustín Fernández no solo fue un personaje polémico en ‘La casa de los famosos México’, sino que también dio mucho de qué hablar por el triángulo amoroso que protagonizó en el reality.

Recordemos que Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, expresó, desde el primer día, su fuerte interés por el modelo argentino. Sin embargo, quien también se mostró inclinada hacia Agustín era Gala Montes.

Agustín Fernández, Gala Montes y Gomita: Un triángulo amoroso en ‘La casa de los famosos México’

Esta polémica amorosa causó total revuelo en redes sociales. Por su parte, Gomita siempre intentó tener un acercamiento íntimo con Agus. Lo llevó a la suit del líder, lo intentó besar, y ¡hasta le declaró su amor por la noche!, pero él siempre la rechazó.

En el caso de Gala, la historia entre ellos fue muy diferente. Agustín y la actriz mexicana protagonizaron momentos verdaderamente románticos durante su estancia en ‘La casa’. ¡Hubo besos, arrumacos y hasta celos!

Aunque Montes pidió al modelo argentino que “la respetara” y no bailara con Gomita, así como que no tuviera ciertas actitudes con Karime Pindter y Briggitte Bozzo, ambos dejaron claro que no existía más que una diversión momentánea entre ellos.

¿Gomita y Agustín tendrán un romance?

Después de la gran final de ‘La casa de los famosos México’, en la cual Mario Bezares resultó ganador, se dijo que Gala Montes y Agustín Fernández sostenían un romance en secreto. No obstante, la actriz negó que esta información sea verídica.

No obstante, Gomita no habría perdido la esperanza de conquistar al también amigo de Nicola Porcella. Incluso, ambos se dieron un piquito en una de las pregalas de ‘La casa’. ¿Serán pareja?

Recordemos que Aracely apuntó en ‘La casa’ que su manera de conquistar a los hombres es dándole regalos caros. Incluso, destacó que tenía mucho dinero para conquistar a Agus.

Gomita y Agustín Fernández / Facebook: La casa de los famosos/ Facebook: Gomita/ IG: @agus.fernandezr

Ahora, el famoso vidente Martín Gel H dio a conocer en sus redes sociales que el sueño de Gomita se podría hacer realidad. ¡Agus y Gomita podrían ser pareja!

A través de su cuenta oficial de ‘X’, Martín predijo que ambas personalidades sostendrán un romance, el cual harán público después de que circulen fotos muy picantes de ellos.

“Miro a Gomita y Agustín juntos como pareja —Lo harán público después que salga fotos de ellos bien cach…”. Martín Gel H

Lo anterior no fue mucho del agrado de internautas. La mayoría aseguró que Agustín se iría con Gomita por el rechazo de Gala.

Así lo dijo el vidente:

Miro a Gomita y Agustin juntos como pareja —



Lo harán público después que salga fotos de ellos bien cachondos 💋



🤭#Martín👁✨ — Martín 👁✨ (@martinangelh) October 25, 2024

¿Gomita y Agustín ya se pronunciaron?

Al momento, ninguno de los dos famosos han respondido a esta predicción. Incluso, la payasita sigue burlándose de su “rechazo” a nivel nacional en redes sociales.