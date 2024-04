Gustavo Adolfo revela que no soporta a Pedro Sola: “Amargado”

Gustavo Adolfo infante, periodista de espectáculos mejor conocido como ‘el Rey de las exclusivas’, dio mucho de qué hablar luego de que confesó lo mal que le cae el conductor de Ventaneando, Pedro Sola.

El también economista ha destacado por su polémica forma de ser, puesto que da su contundente opinión en cuanto a diversas celebridades, así como a sus mismos compañeros del foro de TV Azteca, sin miedo a la repercusión. Incluso, te contamos en la edición del pasado 25 de marzo, que Pedro tendría un pie fuera de Ventaneando por como se refiere a sus compañeras de foro.

Pedro Sola / Instagram: @tiopedritosola

Gustavo Adolfo Infante se lanza contra Pedro Sola

En esta ocasión, Gustavo Adolfo, conductor de De primera mano y Sale el sol, compartió su contundente postura en cuanto a la forma de ser Pedrito. ¡No se quedó con nada!

Mediante el más reciente capítulo del pódcast Karime Kool, de Karime Pindter, el periodista dejó claro que no le cae en lo absoluto su colega, incluso, lo tachó de “prepotente”. ¡No lo soporta!

Gustavo Adolfo Infante / Facebook: Gustavo Adolfo Infante

Gustavo describió a Pedro como un “viejito amargado” e “insoportable”, por como trata y habla mal de la gente.

“No lo soporto. Me parece un viejito amargado, pesado, insoportable el p*nch* viejito y habla mal de la gente” Gustavo Adolfo Infante

Eso no es todo, Infante reveló que el también conocido como tío Pedrito supuestamente h0st¡ga a otros hombres del medio.

Pedrito Sola / Instagram: @VentaneandoUno



Gustavo Adolfo Infante “Aparte es un ac0s@d*r de hombres. Yo tengo compañeros de que Pedrito se los ha…”.

Agregó: “Es vecino de mi mamá en Polanco, entonces, me lo he encontrado un par de veces ahí en la tienda que está enfrente de su casa, al lado de la casa de mi mamá. Me parece insoportable”.

Así lo dijo Gustavo Adolfo Infante:

¿Pedro Sola le respondió a Gustavo Adolfo Infante?

Al momento, Pedrito Sola no se ha pronunciado respecto a las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante.