Gustavo Macalpin ya tiene trabajo, tras ser despedido en vivo, pero no en televisión

Hace poco más de un mes, el periodista y conductor Gustavo Macalpin vivió uno de los momentos más virales en este año. Inesperadamente lo despidieron en vivo del canal 66 de Mexicali, un momento que sigue en las mentes de muchos por lo impactante que resultó.

La viralización del momento le dio gran notoriedad y hasta dio de qué hablar al visitar TV Azteca en medio de la controversia, por lo que se creía que el periodista ya había conseguido trabajo en la televisora, pero no fue así.

Ahora a varias semanas de lo que sucedió, Macalpin se encuentra celebrando un nuevo proyecto finalmente y suplica el apoyo de sus seguidores para seguir adelante con su carrera.

Se volvió viral por cómo lo corrieron de su programa / Twitter

¿Cuál es el nuevo trabajo de Gustavo Macalpin?

Luego de su despido, Gustavo Macalpin recibió mucha atención hasta por canales en la Ciudad de México y en Estados Unidos. Sin embargo, tras reflexionar sobre las opciones disponibles, Macalpin decidió iniciar un nuevo proyecto en el que se siente más libre y sin restricciones. A través de su cuenta de X, el periodista compartió con sus seguidores su decisión.

“Como todos ustedes saben, hace poco más de un mes me convertí en tendencia luego de que una persona sin escrúpulos me despidiera en vivo, en su afán de intimidarme, amedrentarme y humillarme. Sin embargo, después de recibir un enorme apoyo de la opinión pública, y escuchar el consejo de una persona a quien admiro mucho, he decidido comenzar un nuevo proyecto”, comenzó.

¿Qué pasó con el conductor que despidieron en vivo?



Como todos ustedes saben…hace poco más de un mes me convertí en tendencia luego de que una persona sin escrúpulos me despidiera en vivo, en su afán de intimidarme, amedrentarme y humillarme.



Luego de que surgieran… pic.twitter.com/1xYcsuz2zb — Gustavo Macalpin (@GustavoMacalpin) November 26, 2024

Este nuevo proyecto de Macalpin será un canal de YouTube, lo que será un espacio donde el conductor podrá expresar libremente sus opiniones y críticas sin temor a ser censurado. Según explicó, este será un programa donde pueda hablar sin restricciones sobre los temas que más le apasionan.

“Hoy comienzo un nuevo proyecto en YouTube, un programa donde no podrán censurarme, donde puedo hablar sin miedo y seguir alzando la voz. Cuando sucedió lo del despido, miles de personas me escribieron para ofrecerme su apoyo. Ahora, les pido nuevamente su apoyo: Suscríbanse al canal. Denme la oportunidad de seguir haciendo lo que tanto me apasiona”, solicitó Macalpin en un mensaje a la audiencia.

Despiden a Gustavo Macalpin, conductor de canal 66, en plena transmisión en vivo. El director del canal, Luis Arnoldo Cabada, interrumpió la emisión para informarle que su ciclo había concluido. 😰



🎥: Circula en redes pic.twitter.com/fRto4uV4T9 — @TVNotasmx (@TVNotasmx) October 8, 2024

¿Por qué fue despedido Gustavo Macalpin en vivo?

Luis Arnoldo Cabada, director del canal 66, irrumpió en el programa que tenía Macalpin en su televisora para informarle que ese sería su último día al aire. Durante ese tenso momento, Cabada no ofreció ninguna explicación clara sobre los motivos de la decisión, aunque pronto comenzaron a circular rumores sobre un comentario que Macalpin había hecho al aire.

El momento quedó registrado en redes sociales, lo que generó una gran indignación entre la opinión pública. En sus redes, Macalpin expresó su sorpresa por la forma en que se le comunicó su despido, calificándolo como un intento de intimidación y humillación por parte de su jefe, mientras que el dueño de la televisora salió a disculparse por las formas en las que lo hizo y el director del canal indicó que seguramente se debió a que el conductor se apartó de todos y no había manera de tener un diálogo con él.

