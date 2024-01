Héctor Trejo “Bully” se integra a la obra Toc Toc con Linet Puente como madrina de lujo

Gracias a su sistema de alternancias en el elenco, la familia de la obra Toc Toc crece con la presencia del actor, conductor e influencer mexicano Héctor Trejo “Bully”, quien da vida al “cuadrado y simétrico” Otto.

Para su debut oficial, “Bully” contó con tres amigos como padrinos: la periodista Linet Puente, el actor Emilio Treviño y el influencer César Doroteo.

“Bully” inició su carrera en el ámbito digital, destacándose en la creación de contenido en español. Ha conducido alfombras rojas con celebridades de Hollywood como Morgan Freeman, Tom Cruise, Margot Robbie y Dwayne Johnson.

Además de haber trabajado junto a Hugh Jackman en el lanzamiento de la película The greatest showman. En su faceta como actor, ha participado en la serie Desenfrenadas, de Netflix, y en la película Háblame de ti.

Cortesía Mejor Teatro

Checa: La reacción de Vadhir y Aislinn Derbez a que José Eduardo será papá

Sobre su participación en esta obra, “Bully” nos dijo: “Me incorporé hace 2 meses y ha sido un proceso maravilloso, la había visto de muy chavito, pero la vi reciente. Me reenamoré de ella. Los productores me dijeron que si quería entrar porque les gustan los perfiles diversos y no dudé en aceptarlo”.

En cuanto a su personaje, nos comentó: “Siempre he sido muy abierto con el tema de la salud mental y poder ver en qué me identifico con él es lo más valioso. Siempre he tomado terapia con un psicólogo, pero hace dos años, tras la pandemia, me animé a ir con un psiquiatra y se me ha hecho padrísimo porque es quitar el mito de que, para ir con un psiquiatra, es que tienes que ir porque estás muy mal y eso no es cierto”.

Por su parte, Linet Puente, Emilio Treviño y César Doroteo comentaron ser grandes amigos de Héctor y lo felicitaron por su gran trabajo en el escenario en esta exitosa puesta teatral.

Cortesía Mejor Teatro

Mira: Victoria Ruffo ante la probabilidad de que el bebé de José Eduardo se parezca a los Derbez: “Espero que no”

¿Quién es Héctor Trejo “Bully”?

Héctor Gabriel Trejo Lozano, mejor conocido solo como Héctor Trejo “Bully”, es un conductor, actor e influencer mexicano de 33 años. Su debut en el mundo artístico fue en 2009, como creador de contenido para diversas plataformas.

A lo largo de su trayectoria, ha conducido diversas alfombras rojas con Morgan Freeman, Tom Cruise, Margot Robbie, Dwayne Johnson. También trabajó junto a Hugh Jackman en el lanzamiento de la película The greatest showman.

En su faceta como actor, ha participado en proyectos como Desenfrenadas y Háblame de ti. De igual forma, se ha destacado por incursionar en el mundo del doblaje con Dragon ball super: broly y spies in disguise.

Te recomendamos: Myst: Amor a la mexicana, una auténtica “fiesta latina”

Cortesía Mejor Teatro

¿Dónde ver Toc Toc?

La divertida obra se presenta en el Teatro López Tarso en el Centro Cultural San Ángel de la CDMX.

Se presenta los viernes a las 19:00 y 21:00 horas, los sábados a las 18:00 y 20:00 horas y los domingos 17:00 y 19:00 horas.

Los boletos tienen un costo que va de los $870 a los $1,121 pesos y los puedes conseguir con 20% de descuento aquí.