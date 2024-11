Daniel Bisogno, tras nueva crisis de salud, su hermana revela cuál es su estado este 6 de noviembre

Daniel Bisogno actualmente, causó mucha preocupación luego de que se reportara que no había podido retomar su lugar en ‘Ventaneando’ el pasado 4 de noviembre a causa de una nueva crisis de salud que lo llevó al hospital otra vez.

Si bien se esperaba que el conductor regresa al programa el 4 de noviembre, Pati Chapoy indicó que esto no pudo ser posible debido a que su colega presentó complicaciones derivadas del trasplante de hígado al que se sometió hace algunos meses.

Posteriormente, el canal de YouTube de Kadri Paparazzi reportó que el conductor había acudido a las instalaciones de TV Azteca. Sin embargo, al llegar se desvaneció, por lo que fue trasladado al nosocomio.

Según información del canal, el también actor de teatro llegó a la clínica con dificultad para caminar, teniendo que ser ayudado por los paramédicos para supuestamente ingresarlo a terapia intensiva.

Daniel Bisogno ya está en casa tras crisis de salud

El pasado 5 de noviembre, el programa ‘Venga la alegría’ mencionó que el conductor ya estaba fuera de peligro y recuperándose en su hogar. Lo que echó por tierra la información publicada por el canal mencionado.

“Después de un tiempo salió de la clínica y se dirigió a su casa en donde se sabe que se encuentra tranquilo y estable”, afirmaron los presentadores del programa.

Si bien no dieron más detalles, las declaraciones de los presentadores sugiere que la nueva crisis de salud de Daniel Bisogno no fue tan grave como se pensó en un principio.

Hermana de Daniel Bisogno aclara lo que pasó con el conductor el pasado 4 de noviembre

En una reciente entrevista para el canal de Kadri Paparazzi, la hermana de Daniel Bisogno, Iveth Bisogno, explicó que la nueva crisis de salud del conductor comenzó cuando iban de camino a TV Azteca.

Durante el trayecto, Daniel empezó a sentirse mal y, al llegar a las instalaciones de la televisora, presentó algunos temblores, por lo que Pati Chapoy pidió que lo llevaran al hospital, haciendo hincapié en que no había prisa para que regresara a ‘Ventaneando’.

“Pati, me vio y me dijo: ‘Llévenselo al hospital o a su casa, no tiene nada que hacer aquí hasta que no esté al 100, cuál es la prisa, se le está pagando’”, contó Iveth.

También señaló que se han hecho muchas especulaciones falsas sobre la salud de su hermano.

Iveth Bisogno “Yo nada más les digo que sí dijeron cosas que no sucedieron, yo llevé a mi hermano al programa. Pase por él a su casa y se empezó a sentir un poco mal, empezó a temblar un poco y nos preocupamos. Fuimos al hospital, hicieron estudios y ahorita en eso está”.

Iveth Bisogno revela que Daniel está en un proceso de recuperación “complicado” tras trasplante de hígado

Iveth puntualizó que, debido a la gravedad de la cirugía a la que se sometió Daniel Bisogno, el proceso de recuperación sería complicado, principalmente por el tipo de medicamentos que está tomando.

“Le hicieron un trasplante de hígado, no es como que se enfermó de gripa. Nos dijeron los médicos que esto iba a ser durante 6 meses porque el órgano necesita adaptarse a Daniel y Daniel al órgano. Tiene que estar tomando unos medicamentos que le bajan las defensas, entonces cualquier infección o bacteria se le puede complicar”, concluyó.

Al momento el conductor de 51 años de edad, no se ha pronunciado en sus redes sociales tras el reciente percance de salud que vivió. Se espera que pronto lo haga.

Mamá de Daniel Bisogno pidió morir por la salud de su hijo

En una entrevista para TVNotas, Alex Bisogno, hermano de Daniel, contó que su madre, mientras se encontraba gravemente enferma, expresó su deseo de morir para permitir que su hijo, quien se encontraba intubado y en estado crítico, pudiera sobrevivir.

“Cuando Daniel estaba muy delicado, mi mamá se enteró. Ella le pidió a Dios que se la llevara a ella y no a su hijo. A los dos días falleció y Daniel mejoró. Se hizo el milagro. Mi hermano se recupera. Mi hermana es quien lo cuida. Animamos a Daniel, a mi sobrina, a mi papá. A toda la familia”, señaló.

