Hermano de Arath de la Torre lo defiende de Adrián Marcelo: “Las cosas caen por su propio peso”

Luego que Luis ‘Potro’ Caballero saliera eliminado de ‘La casa de los famosos México’, Adrián Marcelo arremetió fuertemente en contra de Arath de la Torre y le dijo que haría todo lo posible para sacarlo del show, sin importar si eso lo llevaba a romper las reglas.

“No es una am3naz… Viene fuerte. Tengo varias formas de llegar a ti… Síguele haciendo eso y para mí no hay reglas. Si me rescinden el contrato, tú tienes que cuidar un puesto afuera. No te confundas pensando que México te tiene aquí adentro porque le encanta verte”, dijo Marcelo.

Si bien después le ofreció una disculpa y explicó que sus palabras se debieron a la falta de sueño, así como por la emoción del juego, mucha gente no quedó conforme y hasta tacharon al influencer de “falso”.

Uno de las personas que se sintieron molestas ante el conflicto fue Ulises de la Torre, hermano de Arath, quien, pese a que ha estado varios años distanciado del presentador, no dudó en defenderlo de Adrián Marcelo.

Hermano de Arath de la Torre opina del conflicto entre Adrián Marcelo y el conductor de ‘Hoy’

En una plática para el canal de YouTube de Edén Dorantes, Ulises aplaudió la madurez que su hermano ha mostrado tanto en los conflictos suscitados con el youtuber, como en la forma de “guiar” al team ‘Mar’.

“Le está metiendo madurez al grupo. Está haciendo que ese equipo (team ‘Mar’) sea más aceptado por el público. Creo que Arath va firme en que quiere divertirse, es lo que he escuchado”. Ulises de la Torre

Si bien admitió que Adrián le “agrada”, señaló que se había “excedido” en el sinceramiento con su hermano.

“Ya le está pesando mucho las tablas de todos los demás. Vi la conversación, está tratando de sacarlo de sus casillas. Él (Arath) se está posicionando de manera positiva. Las cosas van a caer por su propio peso”, dijo.

Para finalizar con la conversación, dejó entrever que la salida de ‘Potro’ había sido “justa”, pues, en su opinión, no estaba “aportando mucho a la casa”.

¿Por qué Arath y su hermano están distanciados?

En su momento, Arath de la Torre explicó que tenía una relación “intermitente” con su hermano Ulises. Según el conductor de ‘Hoy’, el distanciamiento comenzó por los “celos profesionales” que Ulises sentía cuando ambos trabajaban en ‘La Parodia’.

“Yo lo amo y lo respeto mucho. Me duele que no nos veamos pero tiene mucho tiempo que no sé nada de él. Lo mejor que le pudo pasar es separarse de mí.” Arath de la Torre

Por su parte, Ulises ha sido más reservado sobre los motivos del conflicto y simplemente se ha limitado a decir que está dispuesto a reconciliarse con Arath: “Yo tengo el teléfono siempre abierto, pero él como que nunca ha querido responder o tomar la iniciativa de hablar. Siempre dice que cuando yo le hable él va a estar ahí, y le he hablado y todo y ha estado así", señaló.

