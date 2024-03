Hija de Alicia Villarreal responde si le espanta novias a su papá, Arturo Carmona, ¿celosa?

En varias ocasiones, se ha especulado que el estado de soltería de Arturo Camosa se debe a su hija, Melanie Carmona, fruto de su relación con Alicia Villarreal. Se afirma que la joven es celosa de la atención de su padre y que en más de una ocasión ha ahuyentado a posibles pretendientes.

Sin embargo, estas especulaciones son simplemente rumores, y recientemente, las cámaras de Ventaneando le han preguntado directamente a Melanie si esto es cierto. Te contamos lo que dijo.

Alicia Villareal asegura que sufrió mucho la sepración con Arturo Carmona / Instagram

¿Melenie espanta novias a su papá, Arturo Carmona?

En un evento reciente en Monterrey, tanto los medios como las dos celebridades tuvieron la oportunidad de encontrarse para una entrevista.

Para poner fin de una vez por todas a las especulaciones, Melanie respondió:

“No, no soy celosa pero no lo comparto” Melanie Carmona

Arturo Carmona confirma que su hija no es celosa

En ese momento, Carmona aseguró que su hija tenía mala fama de espantarle a las novias, palabras que ambos desmintieron.



“La verdad es que como lo he dicho varias veces, está preocupada, como yo también, de la pareja que pudiese estar en mi vida como en la vida de mi hija. Yo creo es normal. Somos padre e hija y que estemos obviamente cuidados y seamos respetados y todo eso que yo creo que nos concierne a ambos, ¿no? Arturo Carmona

Fue aquí donde Carmona volteo a ver a su hija y volvió a preguntarle “Pero no, no estás celosa, ¿verdad?” Y ambos dijeron que no.

De esta manera, desmintieron todos los rumores acerca de que la soltería de Arturo se debía a que su hija espantaba a sus novias.

Arturo Carmona exige que no se metan con su familia / Facebook: Arturo Carmona/ Instagram: Chismecito Channel

¿Quién fue la última pareja de Arturo Carmona?

La última pareja “formal” que se le conoció a Carmona fue cuando ingresó al reality de La casa de los famosos, en la versión de Telemundo. Ahí encontró el amor en los brazos de Dania Méndez, aunque parecía que había una gran química, lo cierto es que los celos, la forma en la que se trataban y los malentendidos fueron las causales que los llevaron a terminar su romance.

Sin embargo, el año pasado, Carmona había dado a conocer que estaba saliendo con una muchacha 16 años menor que él. Se trataba de Michelle Orozco, una conductora de un noticiero regional que se transmite a través de “Televisa Monterrey”.