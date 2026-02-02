Hija de Camilo Sesto reaparece irreconocible; su impactante cambio tras meses de alarma causa revuelo, FOTO

La reaparición de Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, encendió las redes sociales y el mundo del espectáculo luego de meses marcados por la preocupación por su salud, su aspecto físico y su bienestar emocional. La heredera del icónico cantante español vuelve a mostrarse públicamente y su nueva imagen no pasó desapercibida.

Mira: Hija de Camilo Sesto, Sheila Devil, lanza preocupante mensaje tras sufrir adicciones: “Hasta nunca”

¿Qué pasó con Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, y por qué hubo tanta preocupación por su salud?

El nombre de Sheila Devil, antes conocido como Camilo Blanes, se convirtió en tendencia tras una etapa en la que su comportamiento y apariencia encendieron las alarmas. Luego de la muerte de Camilo Sesto en 2019, comenzó un proceso de transformación personal que la llevó a asumirse como mujer, decisión que recibió apoyo de parte de su comunidad digital.

No obstante, con el paso del tiempo, el foco dejó de estar en su identidad y se trasladó a su estado físico. La audiencia comenzó a comentar su abrupta pérdida de peso, el descuido en su imagen personal y contenido difícil de entender, lo que generó una ola de comentarios pidiendo que alguien cercano interviniera.

En ese contexto, trascendió que finalmente habría aceptado ayuda. En su momento, su madre declaró que Sheila abusaba de sustancias ilícitas, situación que complicaba su estado. Esa revelación incrementó la preocupación pública, pues se hablaba no solo de un tema emocional, sino también de salud y posible rehabilitación.

Te puede interesar: ¿Rocío Dúrcal es la madre de Sheila Devil, hija trans de Camilo Sesto? Shaila Dúrcal responde

¿Sheila Devil está en rehabilitación? Las señales de su visible mejoría

La reciente aparición de la hija de Camilo Sesto cambió la imagen de preocupación. En las nuevas fotos, Sheila Devil luce un rostro más lleno, piel más cuidada y una expresión más serena, contrastando con el aspecto demacrado que se le había visto meses atrás, según dicen en redes.

Seguidores notaron de inmediato la diferencia, lo que disparó comentarios de alivio y apoyo. Muchos interpretan este cambio como una señal de que estaría en un proceso de recuperación o rehabilitación, aunque los detalles no se han hecho públicos de forma oficial.

Lo que sí es evidente es que la percepción del público dio un giro: de la alarma se pasó a la esperanza.

Mira: Sheila Devil: La preocupación por su salud y su lucha contra las adicciones

Sheila Devil

Las redes sociales se llenaron de mensajes de ánimo, muchos celebrando su evidente mejoría. Entre los comentarios destacan:

“Tu piel se está poniendo más bonita! Felicidades”.

“Geniaaaaalllllll se te ve un piel más tersa, sigue éste camino y piensa en los éxitos que vas a producir cuando salgas”.

“Te veo muy recuperada sigue así”.

“Hola que Alegría verte se te ve Genial”.

“Que alegría verte y muy bien! Siempre paso por acá buscándote -gracias por hacernos saber de ti! Muchas felicidades y bendiciones!”.

Hasta ahora no se ha confirmado si la hija de Camilo Sesto está recibiendo terapia o ayuda profesional.

Sheila Devil fue hospitalizada de emergencia y ahora reaparece junto a su madre. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Sheila Devil hija de Camilo Sesto?

Sheila Devil, nació como Camilo Blanes o Camilín en 1983 en Madrid, España, como el único hijo del icónico cantante hispano Camilo Sesto (Camilo Blanes Cortés) y de Lourdes Ornelas.

En varias entrevistas, Sheila (entonces Camilo) expresó que veía a su padre como una inspiración absoluta y que deseaba seguir sus pasos en la música. Siguiendo ese legado, durante su juventud comenzó a explorar el mundo musical, preparando proyectos y presentándose en medios.

En junio de 2024, anunció su transición y adoptó el nombre Sheila Devil, identificándose como mujer. Esta nueva etapa llegó acompañada de atención mediática y preocupación pública debido a problemas de salud, episodios de adicciones y cambios visibles en su apariencia, según reportaron diversos medios.

A pesar de las dificultades, Sheila sigue siendo una figura seguida en redes sociales y continúa generando conversación por su vida personal, su proceso de identidad y su relación con el legado de su padre.