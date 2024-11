Hija de Joan Sebastian nos revela que están a nada de que hagan la repartición de su padre

Joana Marcella Figueroa Espín, hija del fallecido cantante Joan Sebastian, nos comparte: “Estoy muy orgullosa de ser hija de Joan Sebastian. Nunca dejaré de decir lo mismo. Desde pequeña era consciente de quién era él. Conforme fui creciendo, me di cuenta de la magnitud de las cosas. Mi papá ha trascendido de manera increíble. Es una leyenda y jamás será olvidado”.

“Es un honor haber sido su hija. Eso implica una gran responsabilidad. Mi papá me enseñó a ser una persona perseverante. A amar nuestra profesión. Tener una línea lo más cuidada posible”.

"Él nunca fue de escándalos, independientemente de todos los amores que tuvo. Yo quiero seguir su bonito ejemplo y lo haré construyendo mi propio camino”.

“No he intentado contactar a mi papá, ni a mi hermano Julián (hasta el más allá). No sé si me atrevería a comunicarme con ellos a través de otros métodos. Pero soy una mujer muy espiritual y eso hace que los sienta muy cerca de mi”.

“Mi mayor consuelo es que en vida los tres nos dijimos lo mucho que nos amábamos. En los últimos momentos de vida de mi papá, le dije: Tú eres la persona que a mí me hubiera gustado ser’. El ya no me respondió, porque ya estaba despidiéndose”.

La muerte ha marcado a su familia

“Ha habido muchas muertes en mi familia y he tenido ese acercamiento con la muerte desde muy pequeña. No sé si esa sea la razón por la que no le tengo miedo a morir. Vivo en paz y disfruto el día a día”.

Además, Marcelia nos dio una actualización sobre la herencia que dejó su papá: “El proceso de la herencia es algo muy lento y tardado. Han pasado nueve años y seguimos en esto. Me encantaría que este tema ya termine, pero no se ha logrado”.

“Estoy en la mejor disposición para que esto avance. Es un proceso legal y no habrá manera de que alguien se lleve más dinero. Todo se hará conforme a la ley y lo único que se busca es que todos los hermanos (José Manuel, Juliana, Zarelea y D’Yave) tengamos el mismo porcentaje”.

“Los abogados nos dijeron que estamos a nada de que se haga la repartición. Todavía no nos indican cuándo, pero los juzgados determinarán el momento justo para que se lleve a cabo”.

“Lo más bonito es que entre mis hermanos y yo no nos hemos agarrado del chongo. Nuestro padre nos dejó un gran ejemplo. Todos estamos en una gran armonía”.

Nos contó sobre el proyecto en el que estuvo. Asegura que vienen más cosas para su carrera. “Me siento contenta de haber estado en Los 50 de Telemundo. Fue mi primer realityy la pasé increíble. Fui de las primeras eliminadas, pero la gente se quedó un buen sabor de boca. Se quedaron con ganas de conocerme más”, finalizó.

¿Quién es Joana Marcelia?

Es hija del cantautor Joan

Sebastian y de Alina Espín.

Estudió actuación en la American academy of dramatic arts.

Formó parte de la telenovela

Marea de pasiones.

Marea de pasiones. Recientemente la vimos en la segunda edición del reality show de Telemundo Los 50.

Cuenta con 193 mil seguidores en Instagram.

La sucesión testamentaria de Joan Sebastian entra en su etapa final

Tras nuestra información el programa Hoy Día contacto a Cipriano Sotelo, quien aseguró que la sucesión testamentaria de Joan Sebastian, uno de los artistas más queridos y reconocidos de México, está a punto de concluir.

Según Sotelo, el principal desafío que enfrentan en esta etapa es la distribución y administración de las casi 1,000 canciones que forman parte del legado musical del “Poeta del Pueblo”.

“Lo que vemos muy complicado en esta fase es distribuir las canciones, porque de las casi 1,000 canciones que grabó el señor Joan Sebastian, algunas tuvieron más éxito que otras”, explicó Sotelo, subrayando la complejidad de valorar y dividir este extenso catálogo.

En la entrevista, Cipriano Sotelo destacó que se ha planteado una solución innovadora para manejar el legado artístico del cantautor: la creación de una empresa que administre los derechos de las canciones. Esta entidad no solo se encargaría de cobrar las regalías, sino también de mantener vigente la obra de Joan Sebastian.

“Lo que se propone y se ha platicado con los herederos es la posibilidad de crear una empresa que pudiera ser la propietaria de todas las canciones y, por supuesto, la administradora que cobre las regalías y vaya explotando el talento de Joan Sebastian”, detalló Sotelo.

Esta estrategia tiene como objetivo evitar conflictos entre los herederos y garantizar que las canciones continúen generando ingresos, además de asegurar que el público siga disfrutando de la música de Joan Sebastian en nuevas producciones y formatos.

Unidad entre los herederos, clave para avanzar

A pesar de los desafíos inherentes a un proceso testamentario de esta magnitud, Sotelo destacó la buena disposición de los herederos para llegar a acuerdos.

“Por fortuna, todos los herederos... Hay diferencias normales, pero mínimas. Todo lo que hemos logrado ha sido por la colaboración de los herederos”, afirmó.

Este ambiente de cooperación ha sido fundamental para avanzar en la resolución del caso. Aunque algunos herederos puedan tener diferentes perspectivas sobre ciertos aspectos, la voluntad común de honrar el legado de Joan Sebastian ha prevalecido.

